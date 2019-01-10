Иран запустит два спутника на собственных ракетах-носителях

Власти Исламской Республики намерены осуществить запуск двух спутников на ракетах-носителях отечественного производства. Об этом заявил иранский президент Хасан Роухани.

"Отечественные ракеты являются средством обороны и предметом нашей гордости. В предстоящие недели мы отправим в космос два новых спутника на ракетах собственного производства"", - приводит слова президента его пресс-служба.

Предполагается, что запуск космических аппаратов будет приурочен к 40-й годовщине победы исламской революции в Иране, которая отмечается в стране 11 февраля.

Накануне американский спутниковый оператор Planet Labs по спутниковым снимкам выявил подготовку Ираном запуска космического аппарата национальной ракетой-носителем. По его данным, иранцы готовятся запустить спутник дистанционного зондирования Земли из космического центра Имама Хомейни.

Напомним, ранее США предупреждали Тегеран, что ему следует отказаться от пусков баллистических ракет. В противном случае Вашингтон пригрозил введением новых санкций в отношении ИРИ. Власти Исламской Республики утверждают, что ракетно-космическая программа страны не нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, так как носит мирный и оборонительный характер.