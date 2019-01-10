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10.01.2019 16:04
Рубрика: Власть

К 2024 году доля российского ПО в госструктурах должна превысить 90%

Текст: Владимир Кузьмин
Доля отечественного программного обеспечения в государственных структурах к 2024 году должна превысить 90 процентов. Обеспечение независимости в цифровом пространстве - вопрос национальной безопасности, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, но это не означает стремление России к изоляции.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Сегодня в сфере информационных технологий, как и во многих других, перед страной стоит задача импортозамещения. В четверг председатель правительства собрал совещание, посвященное развитию отечественных программных продуктов.

Фото: РИА Новости
Медведев: Кибербезопасность России должна строиться на отечественном ПО

Современные технологии дают стране не только преимущества. С ними, обратил внимание премьер, связаны серьезные риски. "Поэтому обеспечение должной независимости в цифровом пространстве, создание современной новой цифровой экосистемы в стране, ее полноценная защита - это действительно вопрос национальной безопасности", - подчеркнул он. В России достаточно талантливых программистов, способных создавать отечественное программное обеспечение, создавая конкуренцию иностранным компаниям. Их софт, не сомневается Медведев, по своим техническим характеристикам абсолютно ничем не уступает зарубежным аналогам.

Государство намерено стимулировать создание российского ПО в рамках национальной программы "Цифровая экономика" и ее отдельного федерального проекта, посвященного информационной безопасности. До 2024 года финансирование нацпрограммы составит 1,8 триллиона рублей. Запланированы механизмы поддержки для разработчиков и для увеличения доли отечественных программ на рынке. Пока что зависимость от импорта очень велика.

В качестве "локомотива" выступит, как и во многих случаях, государственный сектор. К 2024 году доля собственного программного продукта в госструктурах, озвучил глава правительства целевые показатели, должна превысить 90 процентов, а в государственных компаниях достичь не менее 70 процентов.

При этом премьер попросил не трактовать его слова, как он выразился, плоско. "Отдельного пути в цифровой мир, конечно, нет ни у одной страны, подчеркнул Медведев. - То, что мы создаем альтернативу иностранному продукту, вовсе не означает, что мы собираемся стать здесь на путь самоизоляции. Это просто невозможно, а самое главное - нецелесообразно".

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