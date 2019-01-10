Кабмин предложил разрешить выращивать опийный мак

В РФ могут разрешить культивировать наркосодержащие растения (в частности, опийный мак) для медицинских и пищевых целей. В первую очередь, для производства обезболивающих лекарств. С инициативой о таком разрешении выступил кабмин, законопроект внесен в Госдуму.

Нынешнее законодательство запрещает культивирование наркосодержащих растений на территории РФ для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Однако такие лекарства используются в стране: в РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия. И 9 из них включены в перечень жизненно-важных.

Подобные препараты в основном производят компании, находящиеся в тех странах, которые ввели санкции в отношении РФ.

Правительство предлагает отменить указанный запрет, определив порядок культивирования наркосодержащих растений.

- Импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, - указано в пояснительной записке.

Будут прописаны нормы для такого растениеводства, что обеспечит возможность их использования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков. Культивирование опийного мака в целях получения семян и масел пищевого назначения будет осуществляться федеральными государственными унитарными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Кабмин указывает, что сейчас от 8 тыс. до 13 тыс. тонн ежегодно семян опийного мака, необходимых для пищевых целей, импортируется.