Выставка потребительской электроники CES, традиционно проходящая в начале года в Лас-Вегасе, в 2019-м грозит побить рекорд по представленным здесь электронным новинкам, которые могут стать частью нашей повседневной жизни уже в ближайшем будущем. Производители наперебой рассказывают о 5G - мобильном интернете пятого поколения для умных вещей - и представляют необычные гибкие смартфоны, которых еще никто не видел.

Сгибаемые (или складываемые) смартфоны могут стать новым трендом 2019 года. Разумеется, вместе со смартфонами, получившими "дырявый" экран.

"Дырявые" смартфоны продаются уже сейчас - среди них, например, Huawei Nova 4. На прилавки спешит и другая модель - Samsung Galaxy A8s. Их особенность - в том, что дисплей занимает почти всю лицевую поверхность экрана. Когда держишь такое устройство в руке, картинка на дисплее кажется осязаемой и почти настоящей. Эффект погружения едва-едва смазывает отверстие в левом верхнем углу матрицы - там расположен объектив фронтальной селфи-камеры.

Раньше эти объективы размещали над экранами, потом - в вырезах-челках (как у iPhone X), а этот год запомнится нам как "год дырявых экранов". Если только верх не возьмут складные смартфоны.

Все началось с китайского изделия под названием FlexPai, которое выпустила малоизвестная компания Rouyu. Этот наполовину планшет, наполовину смартфон способен буквально сгибаться пополам - вместе с экраном. Однако первый блин, к сожалению, вышел комом. Несмотря на заверения производителя, что устройство выдержит 200 тысяч циклов сгибания и разгибания, первые владельцы жалуются на появление темных и светлых пятен на экране в местах сгиба. И на этом месте в бой вступает Samsung.

В ходе выставки, на специальной презентации, компания продемонстрировала новое устройство, которое может выйти на рынок под названием Galaxy F (буква F может означать flexible - от английского "гибкий").

Смартфон будет сгибаться не наружу экраном, а внутрь. Глядя на него в компактном состоянии, вообще сложно догадаться о том, что смартфон на самом деле складной. Хочется верить, что уже в наступившем году новинка увидит свет - обещают, что это произойдет в первом полугодии.

Люди, чья молодость пришлась на девяностые, застали разнообразные формы мобильников, и поэтому ждут с нетерпением. Мы повидали телефоны и складные, и с выдвижными антеннами, и с огромными клавиатурами, но эта штуковина обязательно удивит. Лишь бы батареи хватало хоть на один день активной работы.

Быстрее и дольше

Кстати, о батареях. Несмотря на старания исследователей, заметно увеличить емкость аккумуляторов для ноутбуков, планшетов и смартфонов последние несколько лет не удалось никому. Поэтому в компании Gigabyte пошли другим путем. Раз нельзя увеличить емкость, будем снижать нагрузку, решили инженеры. В новых игровых ноутбуках серии Aero используется полноценный искусственный интеллект. Он определяет, какое именно приложение используется в данный момент, а какое - работает в фоне, и подбирает оптимальный уровень производительности процессора и расхода аккумулятора. Таким образом экономится заряд батареи.

Глядя в холодильник

Помните, пару десятков лет назад были популярны радиоприемники, которые школьники могли собирать самостоятельно, изучая схему и держа в руках паяльник? Теперь собирать предлагается не приемники, а телевизоры - из блоков, каждый из которых оснащен тонкорамочным экраном. Собрать из "кубиков" можно огромную панель во всю стену - с диагональю до 219 дюймов.

Еще один необычный экспонат на новой выставке - это холодильники с огромными дисплеями, при помощи которых можно видеть содержимое полок, не открывая дверцу, а заодно управлять практически любыми устройствами, подключенными к домашней сети. Как известно, путь к сердцу человека лежит через желудок, а путь к умному дому - через холодильник. На вмонтированном в дверь экране можно оставлять заметки и сообщения, размещать фотографии, выводить время и календарь. Там же могут отображаться списки покупок, а за продуктами на полках можно наблюдать на смартфоне. Голосовой помощник понимает и произнесенные команды - правда, пока что русский язык не поддерживается. Другая система может подбирать рецепты, исходя из списка продуктов, которые находятся внутри.

Как по воздуху

Говоря об умном доме, нельзя не упомянуть сотовую связь 5G - именно она обеспечит связью приборы из "интернета вещей". В новом стандарте будет сведено к минимуму время отклика на запрос, а также вырастет скорость передачи данных. Если в случае с холодильниками и кофеварками время реакции не так важно, то с автомобилями, которые совсем скоро окажутся "подключенными" к "интернету вещей", история другая. Они будут в режиме реального времени обмениваться информацией с соседними транспортными средствами. Если едущий впереди автомобиль резко затормозит, сигнал об этом передастся всем, кто находится рядом, и другие машины предпримут меры, чтобы избежать аварии. В этой ситуации даже секундная задержка может быть критической.

Комментарий

Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru:

- Помимо традиционных для CES новинок телевизоров и беспилотников самых разных вариаций, в этот раз было два новых доминирующих тренда: 5G и голосовые помощники. Причем интересны не столько эти технологии сами по себе, сколько их интеграция в продукты и в целом потенциальные инновации, которые они могут принести. Так, внедрение сетей пятого поколения позволит без проблем использовать приложения дополненной и виртуальной реальности и хранить всю информацию в облачных сервисах. Кроме того, переход на 5G обеспечит передачу данных без задержек в обе стороны - это задел для умных городов с самоуправляемыми автомобилями на дорогах. Что касается голосовых помощников, то сейчас тут в основном битва Google и Amazon, которая постепенно выходит за пределы США, где это очень хорошо развито -- вы даже можете заказывать кофе из ближайшей кофейни, просто сказав голосом об этом помощнику, который стоит где-то в углу комнаты. Только за последние три года выручка от продаж смарт-спикеров на американском рынке составила более трех миллиардов долларов и продолжает расти. Поэтому сейчас сторонние разработчики начали быстро встраивать голосовые помощники во все, что видят: в гаджеты, автомобили, телевизоры или бытовую технику. На CES-2019 показывали даже ванную комнату, где можно стоять перед зеркалом и управлять всем вокруг с помощью голоса.