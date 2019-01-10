Новости

Хуситы успешно применили дрон-камикадзе на параде в Йемене 18:41
Москва достигла мирового уровня по экологическим показателям 18:34
Судимую за мемы алтайскую студентку исключили из перечня экстремистов 18:32
Порошенко и Филарет обменялись наградами 18:25
В Курганской области в частном доме взорвался газ 18:23
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов 18:10
Поможет ли "Жигулю" третий двигатель 18:08
Делегация ВАДА приступила к работе совместно с российскими экспертами 18:07
Падение российского спутника сняли на видео 17:54
Новгородского охотника осудили за смерть ребенка 17:49
Третьяк предложил научить молодежь правильно употреблять алкоголь 17:45
Ласицкене и Шубенков названы лучшими спортсменами года по версии ВФЛА 17:43
В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ 17:37
Продажи АвтоВАЗа в 2018 году выросли на 16% 17:36
На М-11 в Подмосковье проезд для ряда авто будет временно бесплатным 17:34
Уволенный после секс-скандала основатель Pixar нашел новую работу 17:30
В Волгограде задержан водитель, угрожавший убить полицейских 17:24
Израильская компания скрестила СКС и американский M4 17:22
Tesla перестанет выпускать дешевые электрокары 17:09
В Мексике украли бензин на 3 миллиарда долларов 17:02
На Украине рухнули цены на подержанные иномарки 16:47
Росстат назвал уровень инфляции в 2018 году 16:44
Семья из Екатеринбурга потратила два миллиона на перелет в Будапешт 16:42
Найден крупнейший клад медного века 16:39
В Петербурге из-за прорыва трубы полсотни домов остались без тепла 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 18:49
Рубрика: Digital

Умный должен быть гибким

Интернет для машин, гнущиеся смартфоны, холодильники с интеллектом. Что ждет нас совсем скоро?
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
Выставка потребительской электроники CES, традиционно проходящая в начале года в Лас-Вегасе, в 2019-м грозит побить рекорд по представленным здесь электронным новинкам, которые могут стать частью нашей повседневной жизни уже в ближайшем будущем. Производители наперебой рассказывают о 5G - мобильном интернете пятого поколения для умных вещей - и представляют необычные гибкие смартфоны, которых еще никто не видел.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Сгибаемые (или складываемые) смартфоны могут стать новым трендом 2019 года. Разумеется, вместе со смартфонами, получившими "дырявый" экран.

"Дырявые" смартфоны продаются уже сейчас - среди них, например, Huawei Nova 4. На прилавки спешит и другая модель - Samsung Galaxy A8s. Их особенность - в том, что дисплей занимает почти всю лицевую поверхность экрана. Когда держишь такое устройство в руке, картинка на дисплее кажется осязаемой и почти настоящей. Эффект погружения едва-едва смазывает отверстие в левом верхнем углу матрицы - там расположен объектив фронтальной селфи-камеры.

Раньше эти объективы размещали над экранами, потом - в вырезах-челках (как у iPhone X), а этот год запомнится нам как "год дырявых экранов". Если только верх не возьмут складные смартфоны.

Все началось с китайского изделия под названием FlexPai, которое выпустила малоизвестная компания Rouyu. Этот наполовину планшет, наполовину смартфон способен буквально сгибаться пополам - вместе с экраном. Однако первый блин, к сожалению, вышел комом. Несмотря на заверения производителя, что устройство выдержит 200 тысяч циклов сгибания и разгибания, первые владельцы жалуются на появление темных и светлых пятен на экране в местах сгиба. И на этом месте в бой вступает Samsung.

В ходе выставки, на специальной презентации, компания продемонстрировала новое устройство, которое может выйти на рынок под названием Galaxy F (буква F может означать flexible - от английского "гибкий").

Смартфон будет сгибаться не наружу экраном, а внутрь. Глядя на него в компактном состоянии, вообще сложно догадаться о том, что смартфон на самом деле складной. Хочется верить, что уже в наступившем году новинка увидит свет - обещают, что это произойдет в первом полугодии.

Люди, чья молодость пришлась на девяностые, застали разнообразные формы мобильников, и поэтому ждут с нетерпением. Мы повидали телефоны и складные, и с выдвижными антеннами, и с огромными клавиатурами, но эта штуковина обязательно удивит. Лишь бы батареи хватало хоть на один день активной работы.

Быстрее и дольше

Кстати, о батареях. Несмотря на старания исследователей, заметно увеличить емкость аккумуляторов для ноутбуков, планшетов и смартфонов последние несколько лет не удалось никому. Поэтому в компании Gigabyte пошли другим путем. Раз нельзя увеличить емкость, будем снижать нагрузку, решили инженеры. В новых игровых ноутбуках серии Aero используется полноценный искусственный интеллект. Он определяет, какое именно приложение используется в данный момент, а какое - работает в фоне, и подбирает оптимальный уровень производительности процессора и расхода аккумулятора. Таким образом экономится заряд батареи.

Глядя в холодильник

Помните, пару десятков лет назад были популярны радиоприемники, которые школьники могли собирать самостоятельно, изучая схему и держа в руках паяльник? Теперь собирать предлагается не приемники, а телевизоры - из блоков, каждый из которых оснащен тонкорамочным экраном. Собрать из "кубиков" можно огромную панель во всю стену - с диагональю до 219 дюймов.

Еще один необычный экспонат на новой выставке - это холодильники с огромными дисплеями, при помощи которых можно видеть содержимое полок, не открывая дверцу, а заодно управлять практически любыми устройствами, подключенными к домашней сети. Как известно, путь к сердцу человека лежит через желудок, а путь к умному дому - через холодильник. На вмонтированном в дверь экране можно оставлять заметки и сообщения, размещать фотографии, выводить время и календарь. Там же могут отображаться списки покупок, а за продуктами на полках можно наблюдать на смартфоне. Голосовой помощник понимает и произнесенные команды - правда, пока что русский язык не поддерживается. Другая система может подбирать рецепты, исходя из списка продуктов, которые находятся внутри.

Как по воздуху

Говоря об умном доме, нельзя не упомянуть сотовую связь 5G - именно она обеспечит связью приборы из "интернета вещей". В новом стандарте будет сведено к минимуму время отклика на запрос, а также вырастет скорость передачи данных. Если в случае с холодильниками и кофеварками время реакции не так важно, то с автомобилями, которые совсем скоро окажутся "подключенными" к "интернету вещей", история другая. Они будут в режиме реального времени обмениваться информацией с соседними транспортными средствами. Если едущий впереди автомобиль резко затормозит, сигнал об этом передастся всем, кто находится рядом, и другие машины предпримут меры, чтобы избежать аварии. В этой ситуации даже секундная задержка может быть критической.

Комментарий

Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru:

- Помимо традиционных для CES новинок телевизоров и беспилотников самых разных вариаций, в этот раз было два новых доминирующих тренда: 5G и голосовые помощники. Причем интересны не столько эти технологии сами по себе, сколько их интеграция в продукты и в целом потенциальные инновации, которые они могут принести. Так, внедрение сетей пятого поколения позволит без проблем использовать приложения дополненной и виртуальной реальности и хранить всю информацию в облачных сервисах. Кроме того, переход на 5G обеспечит передачу данных без задержек в обе стороны - это задел для умных городов с самоуправляемыми автомобилями на дорогах. Что касается голосовых помощников, то сейчас тут в основном битва Google и Amazon, которая постепенно выходит за пределы США, где это очень хорошо развито -- вы даже можете заказывать кофе из ближайшей кофейни, просто сказав голосом об этом помощнику, который стоит где-то в углу комнаты. Только за последние три года выручка от продаж смарт-спикеров на американском рынке составила более трех миллиардов долларов и продолжает расти. Поэтому сейчас сторонние разработчики начали быстро встраивать голосовые помощники во все, что видят: в гаджеты, автомобили, телевизоры или бытовую технику. На CES-2019 показывали даже ванную комнату, где можно стоять перед зеркалом и управлять всем вокруг с помощью голоса.

Digital Технологии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов
В Госдуме объяснили идею Украины остановить ряд соглашений с СНГ
Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере
Видео: ФСБ ликвидировала крупный канал поставок наркотиков в Россию
Студенты смогут получить две отсрочки от армии