Ким Чен Ын постарается сделать встречу с Трампом результативной

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для того, чтобы его второй саммит с президентом США Дональдом Трампом оказался результативным, а итоги этих переговоров получили бы одобрение мирового сообщества.

Об этом северокорейский лидер заявил во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем. Ким Чен Ын также подтвердил свою приверженность денуклеаризации и пообещал решать проблемы Корейского полуострова путем диалога, сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын также отметил активную роль КНР в смягчении напряженности на Корейском полуострове, и выразил за это благодарность китайской стороне.

Напомним, Ким Чен Ын провел четыре дня в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Эта поездка в КНР стала четвертой по счету за время пребывания Ына на посту лидера КНДР.

По мнению экспертов, своим нынешним визитом в Поднебесную северокорейский лидер продемонстрировал США, что за ним стоит мощная держава - КНР. Китайцам же было необходимо гарантировать, что КНДР не попытается о чем-то договориться с США в обход интересов Пекина.