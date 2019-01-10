Китай заявил о завершении торговых переговоров с США

Двусторонние переговоры Китая и США по торгово-экономическим вопросам завершились. Об этом в среду на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, отметив, что итоги будут обнародованы в ближайшее время.

Лу Кан также заявил, что результаты переговоров благоприятны не только для КНР и США, но они также станут хорошей новостью для мировой экономики, пишет РИА Новости. Встреча представителей США и КНР началась седьмого января и должна была завершиться на следующий день. Однако переговоры продолжились еще и девятого января.

Прошедшие в Пекине китайско-американские переговоры стали первой официальной встречей представителей двух стран по торгово-экономическим вопросам с начала декабря, когда председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к устранению противоречий в двустороннем товарообороте. Эти консультации направлены на отмену взаимных пошлин и устранение недовольства по ряду торговых вопросов.