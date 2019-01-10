"Коламбус" отстранил Бобровского на один матч

Клуб Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" вывел из состава российского вратаря Сергея Бобровского на ближайший матч с "Нэшвиллом".

- Существуют определенные ожидания и ценности, которые установлены для наших игроков и составляют клубную культуру. Произошел инцидент, в котором Сергей Бобровский не сумел оправдать эти ожидания и ценности, - говорится в заявлении генерального менеджера клуба Ярмо Кекяляйнена.

От любых других комментариев "Коламбус" отказался, назвав ситуацию "внутренним делом". Но большинство экспертов уверено, что это как-то связано с разногласиями между Бобровским и руководством, а также его непростыми отношениями с главным тренером Джоном Тортореллой. Дело в том, что контракт Сергея истекает летом, и продлевать его голкипер отказался. Обменять свою главную звезду "жакеты" не могут по условиям договора. Уход Бобровского не вызывает сомнений.