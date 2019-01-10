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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

10.01.2019 14:50
Текст: Евгения Мамонова

Лён всему голова

В 2018 году компания "Русский Лён", которая входит в состав агропромышленного холдинга "ПРОМАГРО", начала строительство в Смоленской области первого в России за последние 30 лет льнозавода, который будет производить высококачественную конкурентоспособную продукцию, ориентированную на экспорт и на внутреннее импортозамещение.
Генеральный директор АПХ "ПРОМАГРО" Константин Клюка. Фото: АПХ "ПРОМАГРО" Генеральный директор АПХ "ПРОМАГРО" Константин Клюка. Фото: АПХ "ПРОМАГРО"
Генеральный директор АПХ "ПРОМАГРО" Константин Клюка. Фото: АПХ "ПРОМАГРО"

Завод станет частью льняного кластера, формирование которого происходит при поддержке Центра кластерного развития Смоленской области. Эксперты уверены, что строительство завода и развитие льняного кластера на территории данного региона - это первый шаг, который поможет России реализовать огромный потенциал в качестве ведущего мирового производителя и экспортера высококачественного льноволокна и льняной продукции. Генеральный директор АПХ "ПРОМАГРО" Константин Клюка рассказал "Российской газете" о ходе строительства льнозавода и о ситуации с производством льна в России.

На каком этапе на данный момент находится строительство завода в индустриальном парке "Сафоново" Смоленской области?

В этом году нами была проделана масштабная работа: в начале года на площадке в Сафоново была заросшая кустарниками и деревьями территория, сейчас там - функционирующий пусковой комплекс, активно ведётся строительство. Мы успели к уборочной кампании построить складские помещения, весовую и лабораторию, смогли по всем правилам принять пробную партию сырья. Сейчас в складах хранится около 400 тонн тресты с нашей экспериментальной площадки, а также с фермерских полей. Важно, что качество льняной тресты по достоинству оценили как представители научного сообщества - Всероссийский научно-исследовательский институт льна (Торжок), так и наши конечные клиенты - производители пряжи. По данным ВНИИЛ, средний номер тресты "Русского Льна" - 2,03, что существенно выше среднего показателя по России - 0,97.

Когда планируется ввести завод в эксплуатацию?

Запуск производства запланирован на третий квартал 2019 года. До этого мы должны произвести пуско-наладочные работы, на практике познакомиться с оборудованием, обкатать технологию производства, сформировать коллектив предприятия. В этом году сформировался основной состав "Русского Льна" - команда профессионалов, имеющих опыт во льне, что, к сожалению, довольно редкое явление не только в Смоленской области, но и в целом в России. Пока в штат компании входит около 20 человек, однако, уже к апрелю число работников увеличится в основном за счёт людей, работающих на земле, и составит порядка 200 человек.

Какую продукцию будет производить завод, и где будут находиться рынки сбыта?

В следующем году мы уже планируем производить длинное и котонизированное льняное волокно. На сегодняшний день уже есть договорённости с российскими компаниями о его продаже. На ближайшее будущее намечена реализация нашей льняной продукции за рубеж, поэтому 2019 год мы посвятим подготовке к выходу на экспорт.

Сколько гектар земли в Смоленской области будет засеяно льном в следующем году и сколько тонн тресты планируется собрать?

Весной 2019 года к посеву льна-долгунца мы планируем подготовить около 2000 га земли в трёх районах Смоленской области: Сафоновском, Ярцевском и Дорогобужском, в некоторых из них лён не сеяли уже 8-10 лет, а где-то - все 20. Это значит, что потребуется специализированная техника и комплексная система обогащения земли полезными элементами, необходимыми для будущего выращивания льна. По сути, будет вестись работа с залежными землями, которые поросли деревьями и кустарниками. Расходы на подготовку таких полей к посеву довольно велики. Некоторые участки земли находятся в таком состоянии, что расходы на ввод их в севооборот превышают 50 тысяч рублей.

На сегодняшний день вспахано и обработано гербицидами почти 500 га земли. Весной поля будут снова вспахиваться и дисковаться, после чего, в качестве завершающего этапа подготовки к посеву льна-долгунца будет проведено выравнивание вспашки, предпосевная культивация, и уже после этого поля будут засеяны. В 2020 году мы планируем собрать 7 тысяч тонн тресты - именно столько необходимо для полноценного функционирования первой очереди завода. В дальнейшем компания будет обеспечивать себя сырьём более чем на 70%.

Для того, чтобы подготовить землю к посеву льна, а после того, как он вырастет, собрать его, требуется разнообразная специализированная техника. Как обстоят дела с парком техники у "Русского Льна"?

Фото: АПХ "ПРОМАГРО"

Сейчас в нашем парке есть самоходная теребилка, предназначенная для извлечения льна из почвы с одновременным расстилом его в ленту, четыре прицепных трактора для расчистки залежной земли от растительности: мульчер-ротоватор, оборотный плуг, трактор для дискования и для внесения гербицидов. Вся техника уже работала в полях и хорошо себя зарекомендовала. В следующем году мы планируем приобрести еще около 150 единиц сельхозтехники. К сожалению, в России практически не производится техника для выращивания льна. Конечно, есть прицепные теребилки, которые выпускают в Иваново, но самоходные теребилки, оборачиватели и пресс-подборщик производятся только за границей - в Бельгии, Франции, Белоруссии. Безусловно, высокая стоимость техники и ее обслуживания не способствуют повышению рентабельности возделывания льна. Однако пока другой альтернативы у нас нет.

С какими еще трудностями вам приходится сталкиваться?

Помимо дороговизны зарубежной сельхозтехники, сложностей с возделыванием залежных земель и ряда других моментов, существует еще одна немаловажная проблема - дефицит семян. Для нашего объема посева необходимо максимум 2-3 сорта льна, но мы, скорее всего, будем сеять сразу около 10 сортов, поскольку найти необходимое количество семян 2-3 сортов достаточно трудно. Дополнительную сложность создает и необходимость выращивания льна-долгунца в шестипольном севообороте, согласно которому лен возвращается на поле лишь каждый седьмой год, до этого выращиваются другие культуры, позволяющие земле получить необходимые питательные вещества для хорошего урожая. В "Русском Льне" будут придерживаться этой технологии, поскольку только при шести-семипольном севообороте можно получить волокно высокого качества. Мы слышали, что можно снизить севооборот до четырёх и даже трёх полей, но у нас пока нет уверенности в том, что такой подход можно использовать в долгосрочной перспективе.

Как и в любой отрасли, в льноводстве есть свои подводные камни, например, длительный срок окупаемости вложений и довольно высокие риски. Тем не менее, мы знаем, как сделать льноводство выгодным и собираемся вести активную работу в этом направлении. Технологии развиваются, появляются новые способы переработки льноволокна, всё это расширяет горизонты его применения и открывает новые перспективы для развития профильного рынка. Так, на сегодняшний день из льна можно изготавливать как ткани бытового назначения, так и промышленные и тарные ткани. Кроме того, новым и перспективным направлением развития переработки льноволокна являются композитные материалы.

Во время последней пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин упомянул о том, что лён - это фишка и гордость нашей страны. Надеемся, что дальнейшая эффективная работа совместно с региональными и федеральными органами власти позволит возродить отрасль льноводства в Смоленской области, и завод "Русский Лён" в ближайшее время станет флагманом в сфере производства и переработки льна в России.

Материал подготовлен при поддержке Центра кластерного развития Смоленской области


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