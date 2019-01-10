КС разъяснил порядок изучения декларации о доходах депутатов

Конституционный суд РФ запретил обращать в доход государства имущество, которое депутаты приобрели до вступления в должность. Соответствующее решение вынесено по результатам проверки положений ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

За разъяснениями о порядке предоставления сведений о доходах для лиц, занимающих публичные должности, обратился предприниматель из Приморского края Георгий Кристов. В сентябре 2015 года он был избран депутатом Думы Анучинского муниципального района. Однако ранее Кристов занимался предпринимательской деятельностью и в течение 2015 года приобрел здание с участком под магазин, а также два автомобиля. В декларации о доходах за 2015 год новоиспеченный депутат свои новоприобретения указал, как того требует закон - и получил иск от краевой прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало обратить их в доход государства, поскольку суммы расходов и доходов Кристова за отчетный период не соответствуют друг другу. Суды общей юрисдикции эту позицию поддержали, а довод владельца имущества - об отсутствии в его действиях коррупционной составляющей ввиду приобретения спорного имущества до получения им статуса депутата - отклонен.

Решение вынесено по результатам проверки положений ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"

В жалобе на нормы закона, примененного в его случае, Георгий Кристов сослался на конституционный принцип необходимой доказанности вины, а также на положения статьи 54 Конституции РФ: "Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением". Конституционный суд с ним согласился. Решение основано на ранее обнародованных правовых позициях КС, а потому вынесено без проведения публичных слушаний.

Судьи, в частности, напомнили, что федеральный законодатель вправе устанавливать повышенные требования к репутации лиц, замещающих публичные должности, поскольку легитимность власти во многом основывается на доверии общества. В то же время статья 17 оспоренного закона, в соответствии с которой имущество с неподтвержденным источником происхождения может быть обращено в доход государства, имеет вполне конкретную направленность - борьбу с коррупцией, "и этим ограничены пределы ее применения".

- Следовательно, при наличии коррупционной составляющей в доход РФ может быть обращено только имущество, приобретенное в период замещения лицом должности, предполагающей контроль за соответствием расходов этого лица его доходам, - указал КС.

На основании этих доводов оспоренные положения ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" признаны соответствующими Конституции РФ, поскольку они не предполагают возможности обращения в доход РФ имущества, которое было приобретено депутатом представительного органа муниципального образования до замещения им этой публичной должности. Дело Георгия Кристова подлежит пересмотру.