Ласицкене и Шубенков названы лучшими спортсменами года по версии ВФЛА

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала лучших спортсменов по итогам 2018 года.

В номинации "Лучшая легкоатлетка" победила прыгунья в высоту Мария Ласицкене. В 2018-м она выиграла 25 турниров из 26, в которых принимала участие. Ласицкене одержала победы на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме и чемпионате Европы в Берлине, была лучшей на Континентальном кубке ИААФ и в финале "Бриллиантовой лиги".

Лучшим спортсменом признали барьериста Сергея Шубенкова. На чемпионате Европы в Берлине Сергей завоевал "серебро", уступив французу Паскалю Мартино-Лагарду всего 0,002 секунды. Однако в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе и на Континентальном кубке ИААФ в Остраве Шубенков обошел конкурента.

На сайте ВФЛА сообщается, что победители в различных номинациях были определены в ходе голосования на отчетной конференции федерации, а также на официальной странице федерации в социальной сети "ВКонтакте".

Лауреаты получат свои награды на чемпионате России в помещении, который состоится в Москве 13-15 февраля 2019 года.