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Леди Гага отреклась от обвиненного в педофилии Ар Келли

Поп-музыка
    10.01.2019, 20:15
Текст:   Олег Усков

В мае прошлого года один из самых успешных современных деятелей на ниве поп-музыки, 52-летний певец, продюсер и поэт-песенник Ар Келли был настойчиво обвинен двадцатилетней девушкой в систематическом сексуальном насилии.

По словам жертвы, подавшей на музыканта в суд, за тот год, что длилась их связь, песенник неоднократно брал несчастную силой, унижал, издевался и наказывал. Ко всему прочему, заразив беднягу, надеявшуюся на "долгие и романтические отношения", неприличной болезнью.

Фото: AFP
Умершего в 2009 году Майкла Джексона опять обвинили в педофилии

При этом стоит отметить, что в 2008-м исполнителя обвиняли в изготовлении детской порнографии с т.н. "золотым дождем" (был суд, и вину не доказали). Что Келли тут же припомнили. Поскольку вслед за любовницей на поэта ополчились другие его пассии. И посыпались подробности одна другой страшнее. В том числе - по созданию проходимцем "педофильского гарема". Тогда как число предполагаемых жертв музыканта быстро перевалило за два десятка.

В итоге одна из клиенток Ар Келли, Леди Гага, созрела все-таки для громкого публичного выступления, через Twitter заверив общественность, что не только отказывается от любых форм дальнейшего сотрудничества с хитмейкером, но и изымает из, так сказать, обращения их совместный трек 2013 года, бестселлер Do What U Want (With My Body).

Параллельно Гага извиняется, что не предприняла всего этого показательного геройства раньше. Притом, что призывы что-то уже сделать с секс-террором распоясавшегося песенника звучат давно. Тогда как она за партнера, услужливо напоминает CNN, пыталась заступаться (стыдоба!).

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Настоящее имя R. Kelly - Роберт Сильвестр Келли. Родился 8 января 1967 года в Чикаго. Музыкальную карьеру начал в 1992 году, выступая с группой Public Announcement, немедленно зарекомендовав себя крайне скабрезным типом.

По данным журнала Billboard, Ар Келли является наиболее успешным певцом девятостых по числу синглов, попавших в топ-40 в США. Обладатель трех премий "Грэмми". В том числе в 1998-м - за лучшую песню к фильму (I Believe I Can Fly из "Космического джема").

Композиции Роберта Сильвестра звучат в более чем 140 фильмах и сериалах.

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