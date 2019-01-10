Матвиенко выразила соболезнования близким Лукьянова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила соболезнования близким последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, скончавшегося накануне в возрасте 88 лет.

"Анатолий Иванович был видным государственным деятелем Советского Союза и современной России. Он многое сделал для укрепления российской государственности и становления парламентаризма, пользовался неоспоримым авторитетом в профессиональном сообществе", - приводит пресс-служба Совфеда текст телеграммы.

Матвиенко отметила вклад Лукьянова "в развитие юридической науки, сохранение лучших традиций отечественной правоприменительной практики".

"Анатолий Иванович был многогранным и творческим человеком, глубоким знатоком отечественной культуры. Все, кто работал вместе с ним, ценили его богатый жизненный опыт, ответственность и внимательное отношение к людям", - добавила она.

Анатолий Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. Окончил юридический факультет МГУ в 1953 году. Должность председателя Верховного Совета СССР занимал с марта 1990 года по сентябрь 1991 года, сменив на этом посту Михаила Горбачева, избранного президентом СССР.

С 1993 по 2003 годы Лукьянов был депутатом Госдумы от Смоленской области. Также с 1994 по 2000 годы был членом президиума ЦК КПРФ.

По данным ТАСС, прощание с политиком пройдет 12 января в траурном зале ЦКБ, о месте захоронения не сообщается.