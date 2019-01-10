Мединский поздравил с юбилеем народного артиста CCCР Владимира Минина

Министр культуры Владимир Мединский поздравил с 90-летием народного артиста СССР и художественного руководителя Московского академического камерного хора Владимира Минина.

"Вы прошли большой путь в искусстве, состоялись как выдающийся дирижер и хормейстер, воспитали не одно поколение одаренных последователей. Миллионы людей ценят Вас за щедрый талант и особый авторский почерк, за смелые художественные эксперименты и достойное служение избранному пути", - написал Мединский в поздравлении, опубликованном на сайте министерства культуры, и также добавил, что дирижер встречает юбилей в прекрасной творческой форме, продолжая развивать и приумножать богатые традиции русской духовной и классической музыки.

Владимир Минин планирует отметить свой юбилей на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского. "Этот день мне хотелось бы отметить не обычным застольем с гостями, а именно на сцене, с моим коллективом и с людьми, которые - выражусь высокопарно - не могут жить без Камерного хора", - поделился с ТАСС дирижер. В программе "Solo дирижера" - произведения разных лет, а также несколько премьер. Коллектив впервые исполнит "Кирие элейсон" (Kyrie eleison) австрийца Антона Брукнера и фантазии на темы оперы "Арлезианка" (L'Arlésienne) француза Жоржа Бизе.

Досье

Владимир Минин (1929) - основатель, художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического камерного хора, сформированного в 1971 году из студентов и преподавателей Института имени Гнесиных.

В разные годы Минин работал с Государственным академическим хором СССР (ныне - Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова), Ансамблем песни и пляски Северной группы войск Советской армии в Польше, Государственной академической хоровой капеллой "Дойна" Молдавской государственной филармонии, а также преподавал.