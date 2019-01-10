МИД: Вопрос о консультациях между Россией и США по ДРСМД прорабатывается

Вопрос о проведении российско-американских консультаций по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) находится в стадии проработки, сообщили в МИД России информагентству ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил, что Москва по-прежнему заинтересована в скорейшем восстановлении содержательного диалога с Вашингтоном по вопросу контроля над вооружениями. Россия, как и прежде, призывает США к возобновлению контактов, в том числе по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, а также Советов Безопасности, уточнил высокопоставленный дипломат.

Напомним, судьба ДРCМД остается под вопросом, так как Белый дом пригрозил в одностороннем порядке выйти из соглашения, обвинив Россию в его несоблюдении. Со своей стороны, российская сторона настаивает на том, что США не представили никаких доказательств таких нарушений и отказывается от конструктивного обсуждения стратегически важной темы.