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10.01.2019 14:15
Рубрика: Общество

Минпросвещения планирует изменить правила усыновления и опеки

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения планирует изменить порядок усыновления и опеки детей, а также требования к приемным родителям. Общественные обсуждения соответствующего законопроекта завершаются 12 января.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Документ запрещает усыновлять более одного ребенка в год. Исключение - братья и сестры, которых можно усыновить одновременно. При этом будущие приемные родители должны проходить обязательное психологическое обследование.Зачем эти нововведения нужны? Как сообщили в пресс-службе ведомства, законопроект повышает защиту детей-сирот и их право на семью.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Особенно остро этот вопрос встал после того, как в нескольких семьях в течение последних лет произошли трагические случаи.

- Мои коллеги буквально в тот же день оказывались на местах, где это происходило. Вывод сделали неутешительный: подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно. Поэтому мы его ужесточим, - рассказала журналистам ранее министр просвещения Ольга Васильева. - Изменятся требования к кандидатам на высокое звание родителя, требования к психологическому обследованию этих людей.

Что должно определить социально-психологическое обследование?

Согласно разработанному документу, оно поможет понять мотивацию будущих приемных родителей и то, могут ли они обеспечить ребенку должные условия. Есть ли у кандидатов в родители необходимый опыт воспитания. Кроме того, для тех, кто захочет усыновить ребенка, будут разработаны программы психолого-педагогической подготовки.

- Законопроектом предусматривается, что правила проведения социально-психологического обследования, оспаривания его результатов, требования к психологам, которые будут его проводить, будут установлены в подзаконных актах Правительства РФ и Министерства просвещения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Сергей Мардело/ РГ
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Какие еще новые требования появятся? К примеру, поменять место жительства опекуны и усыновители смогут только после того, как их новый дом будет обследован органами опеки. Цель - самая благая: обеспечить детям достойные условия жизни.

- Это позволит препятствовать намеренным ухудшениям условий жизни ребенка, - рассказали в минпросвещения.-  Будет подробно регламентирован порядок проведения обследования помещения, в котором предполагается проживание ребенка после его переезда.

В разработке документа участвовали не только эксперты министерства, но и представители общественных организаций, юристы, ученые, представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка, Следственного комитета, Генпрокуратуры, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации… И, конечно, члены приемных семей из всех регионов России.

Документ уже направлен в каждый субъект РФ на рассмотрение.

Общество Семья и дети Законопроекты и комментарии
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