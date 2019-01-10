Мошеннические сайты будут оперативно блокировать

Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Законопроект касается сайтов, которые вводят клиентов финансовых организаций в заблуждение путем использования сходных доменных имен. Похожим может быть как оформление, так и содержание сайтов.

Такую уловку используют лица, не имеющие права оказывать финансовые услуги в России, а также сайты, связанные с финансовыми пирамидами.

Центробанк сможет вносить мошенников в реестр сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию. Затем провайдеру хостинга дадут сутки на то, чтобы уведомить владельца сайта о необходимости незамедлительного удаления интернет-страницы.

В случае неподчинения, сайт подлежит блокировке. ЦБ получает право незамедлительного обращения в суд в связи с размещением в интернете такой информации, а саму блокировку осуществит Роскомнадзор.

Законопроект будет способствовать предотвращению финансовых потерь россиян в интернете, а также приведет к повышению доверия к финансовому рынку в РФ, говорится в заключении комитета.