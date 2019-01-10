На что простые люди жертвуют 140 - 160 миллиардов рублей в год

Отдельные богатые россияне жертвуют на благотворительность в год от 40 до 80 миллиардов рублей, в то время как пожертвования населения составляют от 140 до 160 миллиардов рублей. Такие данные получили в ходе своего исследования специалисты Фонда "Сколково" и банка UBS.

Учителя, продавцы, бухгалтеры, инженеры, врачи, пекари, библиотекари не могут жертвовать тысячи рублей, но небольшими, не бьющими по карману суммами помогают охотнее. Как раз за счет того, что отзывчивых простых россиян оказывается немало, сумма и получается внушительной. Всего же, как следует из результатов опроса фонда "Нужна помощь" и агентства Tiburon research, в ушедшем году деятельность благотворительных организаций поддержали 84% россиян. Причем, согласно данным опроса, для 31% это была не единичная акция - они делают взносы регулярно, а 11% - и вовсе ежемесячно.

В основном, согласно статистике, россияне предпочитают оставлять деньги в специальных коробках и ящиках для пожертвований, покупать продукцию, средства от продажи которой перечисляются на счета благотворительных организаций, и отправлять sms-пожертвования.

Сумма пожертвования превышает 100 рублей в 44% случаев. Чаще всего, как оказалось, жители нашей страны дают деньги на лечение детей - это направление для себя выбрали 68% опрошенных.

Потребность в милосердии

- За прошедший год жители Пензы помогли нам собрать около четырех миллионов рублей. Благодаря этому мы смогли оказать помощь 45 семьям, - говорит руководитель благотворительного фонда социальной поддержки малообеспеченных граждан "Святое дело" Любовь Шубенкина.

По ее словам, в последние два-три года пошла новая волна интереса к благотворительности, когда жертвовать на помощь малоимущим стало не просто модно, это стало насущной потребностью. Милосердие объединяет людей разных возрастов, религиозных убеждений и политических взглядов.

- Недавно к нам пришел пожилой мужчина и признался, что шел пешком два часа, потому что денег на дорогу не было. Вот в таком положении он оказался, хотя не пьющий и ведет социальный образ жизни. Другой человек в приемной, услышав эту историю, дал ему денег на обратную дорогу, - рассказывает Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова. - Люди должны знать, куда они могут направить средства или вещи, чтобы помочь ближнему, и должны знать, куда обратиться, когда случилась беда. В Пензе несколько реально работающих благотворительных центров, но все они признаются, что без помощи населения ничего не смогли бы сделать.

Рубашка для Геннадия Павловича

В Ростовской области волонтеры благотворительного движения "Старость в радость" перед новогодними праздниками провели акцию по сбору подарков для бабушек и дедушек, живущих в местных домах престарелых. В итоге каждый из них получил индивидуальный подарок - тот, о котором мечтал. Волонтеры заранее провели опрос подопечных, чтобы узнать, чего им не хватает. Оказалось, желания более чем скромные. Старикам не нужны гаджеты, шубы и украшения... Ольга Ивановна просила байковый халат, сорочку и гамаши. Татьяне Борисовне был нужен хлопковый платок на голову и пеленки. Сергей Иванович заказал бритвенные принадлежности, пеленки и носки. Геннадий Павлович мечтал о рубашке.

Для Нины Ивановны волонтеры закупили пряжу - она вяжет носки. А для дедушки Сережи из станицы Романовской в подарок приготовили цветную бумагу. Из нее он вырезает снежинки, при этом каждая - не просто поделка, а настоящее произведение искусства.

- В подарочный пакет кладется несколько предметов из списка, добавляется календарь, и незамысловатый набор становится подарком, который весь год будет напоминать о вас, - говорит волонтер Марина.

Информацию о сборе подарков волонтеры размещают в соцсетях. Пункты сбора обычно организовывают в кафе и магазинах. "Мы не призываем делиться последней рубашкой. Но прежде всего поделиться можно своими любовью, радостью и счастьем", - говорят ростовские волонтеры.

Деды Морозы из соцсетей

В Самаре экс-подполковник полиции, а сейчас ведущая одного из местных телеканалов Ольга Шелест организовала традиционную акцию по сбору и раздаче подарков для особых детей. В этом году Дед Мороз и Снегурочка, в роли которых выступили волонтеры, поздравили самых тяжелых инвалидов - полиативных детей. По официальным данным, в Самаре таких малышей около 300, но для акции выбрали несколько десятков - свои истории к официальной статистике добавляли и пользователи соцсетей.

Деньги на подарки в пределах трех тысяч рублей на каждого малыша (родители сами говорили, что им больше всего нужно) собирали в сети. И желающих сделать добро оказалось так много, что задуманная только для Самары акция распространилась и на Тольятти.

Помощь тезкам и землякам

- Мне иногда задают вопрос: "Сколько денег можно собрать с помощью смс?". Одно сообщение, которое человек, посмотревший сюжет, к примеру, на Первом канале, стоит 75 рублей. Вроде бы незначительная сумма. Но из таких ручейков и создается целое море", - говорит руководитель Новосибирского бюро "Русфонда" Екатерина Кузнецова. - "И за каждым пожертвованием стоит личная история. Возможно, кому-то в душе отзывается имя ребенка, его место проживания".

Люди должны знать, куда они могут направить средства или вещи, чтобы помочь ближнему, и должны знать, куда обратиться, когда случилась беда

Екатерина вспоминает, как однажды ей позвонил бизнесмен и поделился желанием пожертвовать крупную сумму на лечение ребенка, который оказался абсолютным тезкой.

- Нашей пациентке Лизе должны были ампутировать ногу. Но был и другой выход - поставить эндопротез. Он очень дорогой. Начали сбор средств. 450 тысяч рублей перечислил один бизнесмен. Сейчас Лизе 17 лет, ходит без посторонней помощи. Недавно я встречалась с ней, девушка влюблена, и все у нее хорошо, - поделилась Екатерина Кузнецова.

Добрые дела уходят с молотка

В Новосибирске только за один вечер удалось собрать 8,3 миллиона рублей. Так здесь завершился Рождественский аукцион.

Как сообщили организаторы, все средства переданы благотворительному фонду "Живи" - в пользу детей с онкологическими заболеваниями. По традиции основные и самые "прибыльные" лоты для аукциона - произведения юных художников из творческой студии "Зазеркалье". Стоимость картин благотворители оценили в немалую сумму - от 50 тысяч рублей.

Идея

"Добродомик" кормит бесплатно

В Петербурге владельцы небольшого кафе "Чешский домик", супружеская пара Александра Синяк и Евгений Гершевич, однажды не взяли 200 рублей за бизнес-ланч с пожилого посетителя.

- Дедуля божий одуванчик пришел, неловко стало деньги с него просить, - объясняют они тот порыв. Смутившемуся посетителю объяснили: это у нас акция такая.

Дедушка стал ходить в кафе постоянно, а потом исчез. Встревоженная Александра бросила клич в соцсетях и объявила, что их кафе готово кормить бесплатными обедами всех пожилых людей с 12.00 до 14.00. Думала: ну, может, откликнется десяток-другой стариков - семейный бизнес это не разорит, а душу успокоит.

На следующий день на обед пришла одна пожилая дама. Потом привела подругу. А потом количество гостей стало расти так, что пару месяцев спустя супругам пришлось арендовать помещение пошире. И менять направление и название кафе.

Сегодня их "Добродомик" кормит по будням бесплатными обедами от 300 до 650 пожилых петербуржцев. Меню включает салат, суп, горячее мясное с гарниром и компот. Эти обеды владельцы кафе называют не благотворительными, а благодарными:

- Так мы выражаем признательность старшему поколению, - говорит Александра. Узнав о благом начинании, бизнес поддержали другие предприниматели: сейчас кто-то снабжает их бесплатными овощами, кто-то поставляет мясо с гигантской скидкой. Окупает затраты (правда, пока почти что в ноль) работа кафе в вечерние часы. Александра смеется: "Главное, чтобы хватало автокредит гасить и дочке на массажи!". Младшая девочка в семье родилась с ДЦП.

Владельцы питерского кафе считают, что такие же проекты должны быть в каждом городе. Фото: Майя Жинкина

Впрочем, семейные заботы не мешают супругам расширять свой бизнес. В этом месяце Александра и Евгений открывают "Добродомик" в Гатчине. На очереди - в Красногвардейском районе Петербурга. А в идеале, мечтает Александра, "Добродомики" должны работать в каждом районе города.