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Рубрика: Общество
Проект: События года 2018

10.01.2019 12:15
Текст: Надежда Толстоухова

Набор для введения инсулина включили в список льготных медизделий

На сайте правительства опубликовано распоряжение, дополняющее список медицинских изделий, предоставляемых больным бесплатно по программе госгарантий. Теперь больные сахарным диабетом смогут бесплатно получать амбулаторные наборы для введения инсулина и резервуары для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы.

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В пояснительной записке к документу сказано, что список медицинских изделий, которые больные имеют право получать бесплатно, должен актуализироваться не реже раза в два года.

Последний действовал с октября 2016-го. В декабре 2018-го Минздрав РФ внес в правительство новый список, дополненный двумя новыми позициями, который и одобрило правительство.

Как пояснил корреспонденту "РГ" президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов, больные сахарным диабетом давно просили правительство включить инсулиновые помпы в список бесплатно выделяемых медицинских изделий. Рыночные цены на них варьируются в пределах от 150 до 500 тысяч рублей, стоимость расходников составляет до 6 тысяч рублей, говорит Богомолов. В России 25 тысяч детей, больных диабетом. Именно им нужны инсулиновые помпы в первую очередь.

Эксперт отмечает, что широкому использованию инсулиновых помп в России может помешать отсутствие достаточного количества квалифицированных врачей, способных назначать максимально точную дозировку инсулина. Дело в том, что инсулиновые помпы дают точность введения до одной десятой доли миллилитра, но врачи редко способны назначить верную дозу препарата с такой точностью.

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Кроме того, при использовании инсулиновой помпы необходим постоянный контроль уровня глюкозы в крови - не реже семи раз в сутки. А тест-полоски на глюкозу больные получают, как правило, только в крупных городах, говорит Богомолов. До глубинки бесплатные тесты не доходят. Причина кроется в том, что больных диабетом, не являющихся инвалидами, ими должны снабжать региональные власти, но далеко не все субъекты федерации выделяют на эти цели достаточно денег.

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