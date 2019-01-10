Новости

Пилоты разбившегося французского истребителя Mirage погибли 23:45
Ford может закрыть заводы в России 23:19
Парижский суд приговорил Павленского к тюремному сроку условно 23:05
В феврале повысится сервисный сбор за визу в Германию 22:52
В Донбассе пропал итальянский журналист 22:44
В Москве банда на Mitsubishi похитила человека 22:27
Трамп отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе 21:52
Прототип стены Трампа не выстоял против обычной пилы 21:33
Яйца в России стали продавать девятками 21:20
В роддоме Москвы найдена пропавшая в Элисте 15-летняя школьница 21:04
Пекин предложил Илону Маску вид на жительство 20:41
Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой 20:21
Леди Гага отреклась от обвиненного в педофилии Ар Келли 20:15
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море 19:52
Доисторический кит оказался "матрешкой" 19:50
В московском метро пьяный пассажир упал под поезд и выжил 19:49
Зубы помогли определить профессию умершей 1000 лет назад женщины 19:49
В одном из древнейших городов мира найдена странная могила 19:48
Раскрыта тайна загадочной египетской мумии 19:47
Тушинский тоннель полностью открыт после ЧП 19:40
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы 19:39
Лукашевич обсудил в ОБСЕ недопуск наблюдателей РФ на выборы на Украине 19:29
Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону 19:27
Названа причина развода богатейшего человека в мире 19:24
Майкла Джексона опять обвинили в педофилии 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 22:52
Рубрика: Экономика

Деньги вперед

"Нафтогаз" поставил "Газпрому" новые условия
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7762 (4)
"Нафтогаз Украины" готов отказаться от исковых требований к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов, если ему напрямую компенсируют падение стоимости украинской газотранспортной системы, через которую российская сторона может сократить прокачку газа. По оценкам юристов, "Газпрому" экономически невыгодно соглашаться на компенсацию, а сама постановка вопроса кажется сомнительной ввиду отсутствия нового договора на транзит.

Иск "Нафтогаза" к "Газпрому" был подан в Стокгольмский арбитраж в июле прошлого года, незадолго до возобновления трехсторонних переговоров в формате Россия - Украина - Еврокомиссия после трехлетнего перерыва. Претензии украинской компании на этот раз отдельно коснулись тарифа на транзит по действующему контракту, который истекает в конце 2019 года. "Нафтогаз" посчитал, что уровень тарифа не соответствует европейскому, а значит, требует пересмотра, что предусматривают условия контракта. В феврале прошлого года арбитраж уже отказывал "Нафтогазу" в удовлетворении аналогичных требований (причина, по данным украинской стороны, носила технический характер).

"Газпром" начал поставлять газ в Европу новым способом

В марте прошлого года, когда "Нафтогаз" запросил пересмотр тарифа у "Газпрома", решался вопрос возобновления поставок российского газа на Украину, но на фоне отсутствия дополнения к контракту и обострения судебных разбирательств дело не продвинулось. В итоге кроме пересмотра тарифа "Нафтогаз" потребовал в суде компенсировать ему 11,58 миллиарда долларов потенциальных убытков из-за вероятного падения объема прокачки через ГТС (общий транзит газа за 2018 год снизился на 7,1 процента, сообщал "Укртрансгаз"). Теперь сумма требований превысила 12 миллиардов долларов, рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев "5 каналу".

"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите [обходные маршруты] и не хотите транспортировать [газ через Украину], то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его, - заверил Коболев (цитата по "Интерфаксу"). - Мы коммуницировали этот месседж Европейской комиссии и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с "Газпромом".

Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ "Газпрома"

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович ранее анонсировал очередной раунд трехсторонних переговоров на 21 января. В них, как ожидается, примет участие сам Коболев (в прошлый раз участвовал глава МИД Украины Павел Климкин).

"Если иски о компенсации убытков (а вернее недополученной прибыли) в результате сокращения объемов прокачки в 2018-2019 годах еще выглядят хоть сколько-нибудь весомо, поскольку арбитраж может усмотреть нарушения действующего контракта, то смысл подачи иска о компенсации убытков "Нафтогаза" в связи с отказом от заключения нового контракта в принципе не очень понятен", - говорит управляющий партнер УК "Право и Бизнес" Александр Пахомов.

Международное право не допускает принуждения к заключению нового контракта

По международному праву принуждение к заключению контракта недопустимо, а требования украинской стороны можно расценивать именно так. Если договора нет, то требования Стокгольмским судом рассматриваться не могут. "Грубо говоря, намерения "Нафтогаза" отказаться от неких будущих исков по несуществующим контрактам в связи с несовершенными нарушениями нельзя рассматривать иначе как вброс с целью привлечения внимания к переговорному процессу общественности", - заключает Пахомов. В любом случае "Газпрому" предложение "Нафтогаза" невыгодно.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Тушинский тоннель полностью открыт после ЧП
Роскомнадзор нашел в материалах BBC идеологические установки террористов
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы
Минобороны: Военный спутник планово сожгли в атмосфере
Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP