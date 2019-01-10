"Нафтогаз Украины" готов отказаться от исковых требований к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов, если ему напрямую компенсируют падение стоимости украинской газотранспортной системы, через которую российская сторона может сократить прокачку газа. По оценкам юристов, "Газпрому" экономически невыгодно соглашаться на компенсацию, а сама постановка вопроса кажется сомнительной ввиду отсутствия нового договора на транзит.

Иск "Нафтогаза" к "Газпрому" был подан в Стокгольмский арбитраж в июле прошлого года, незадолго до возобновления трехсторонних переговоров в формате Россия - Украина - Еврокомиссия после трехлетнего перерыва. Претензии украинской компании на этот раз отдельно коснулись тарифа на транзит по действующему контракту, который истекает в конце 2019 года. "Нафтогаз" посчитал, что уровень тарифа не соответствует европейскому, а значит, требует пересмотра, что предусматривают условия контракта. В феврале прошлого года арбитраж уже отказывал "Нафтогазу" в удовлетворении аналогичных требований (причина, по данным украинской стороны, носила технический характер).

В марте прошлого года, когда "Нафтогаз" запросил пересмотр тарифа у "Газпрома", решался вопрос возобновления поставок российского газа на Украину, но на фоне отсутствия дополнения к контракту и обострения судебных разбирательств дело не продвинулось. В итоге кроме пересмотра тарифа "Нафтогаз" потребовал в суде компенсировать ему 11,58 миллиарда долларов потенциальных убытков из-за вероятного падения объема прокачки через ГТС (общий транзит газа за 2018 год снизился на 7,1 процента, сообщал "Укртрансгаз"). Теперь сумма требований превысила 12 миллиардов долларов, рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев "5 каналу".

"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите [обходные маршруты] и не хотите транспортировать [газ через Украину], то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его, - заверил Коболев (цитата по "Интерфаксу"). - Мы коммуницировали этот месседж Европейской комиссии и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с "Газпромом".

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович ранее анонсировал очередной раунд трехсторонних переговоров на 21 января. В них, как ожидается, примет участие сам Коболев (в прошлый раз участвовал глава МИД Украины Павел Климкин).

"Если иски о компенсации убытков (а вернее недополученной прибыли) в результате сокращения объемов прокачки в 2018-2019 годах еще выглядят хоть сколько-нибудь весомо, поскольку арбитраж может усмотреть нарушения действующего контракта, то смысл подачи иска о компенсации убытков "Нафтогаза" в связи с отказом от заключения нового контракта в принципе не очень понятен", - говорит управляющий партнер УК "Право и Бизнес" Александр Пахомов.

Международное право не допускает принуждения к заключению нового контракта

По международному праву принуждение к заключению контракта недопустимо, а требования украинской стороны можно расценивать именно так. Если договора нет, то требования Стокгольмским судом рассматриваться не могут. "Грубо говоря, намерения "Нафтогаза" отказаться от неких будущих исков по несуществующим контрактам в связи с несовершенными нарушениями нельзя рассматривать иначе как вброс с целью привлечения внимания к переговорному процессу общественности", - заключает Пахомов. В любом случае "Газпрому" предложение "Нафтогаза" невыгодно.