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Названы дата анонса и названия трех версий Samsung Galaxy S10

10.01.2019,  
18:08
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Азиатский блогер Ice Universe, у которого большая часть предыдущих "сливов" в итоге находила подтверждение, поделился в твиттере информацией о дате анонса флагманской линейки Samsung.

По его данным, представление десятой интерпретации Galaxy состоится 20 февраля этого года в Сан-Франциско. Учитывая время и географию, можно сделать вывод, что для этого события корейский гигант проведет отдельную пресс-конференцию, потому что старт ближайшей крупной выставки Mobile World Congress 2019 назначен на 25 февраля в Барселоне.

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Будущие Samsung Galaxy S10 и S10+ появились на видео

Помимо S10 и S10+, может быть представлена и третья версия, которая будет носить название S10 E, сообщает портал Mobile Fun. Облегченная версия, самая компактная по размеру, будет оснащаться 5,8-дюймовым дисплеем. В ней будет отсутствовать экранный датчик отпечатков пальцев. Старшие версии получат экраны 6,1 и 6,4 дюйма.

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