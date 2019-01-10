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10.01.2019 21:00
Рубрика: В мире

Что немцу хорошо

Журналист из Германии призвал Берлин учиться у современной Москвы
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
"Аэропорты, интернет, железные дороги: где Россия удивляет нас, немцев" - под таким заголовком вышла статья в ежедневной деловой газете Германии Handelsblatt. Корреспондент издания в Москве развенчивает для своих соотечественников многие стереотипы о жизни в нашей стране.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автор признает, что на Западе "вероятно, еще со времен Средних веков" и до сих пор бытует представление об "отсталости русских", которых "редко ассоциируют с прогрессом". Однако конкретные инфраструктурные проекты, за последние годы реализованные в Москве, наглядно опровергают эти заблуждения.

Фото: РИА Новости
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Так с 2006 года, отмечает репортер, в Германии не могут достроить новый воздушный хаб "Берлин - Бранденбург" - на объекте "то и дело случается одна авария за другой, и перспектива его открытия по-прежнему остается туманной". Тем временем в Москве действуют четыре международных аэропорта, если считать также открытый в 2016-м Жуковский, который удалось реконструировать всего за два года.

Handelsblatt констатирует, что такие гиганты воздушных пассажирских авиаперевозок, как Шереметьево и Домодедово, принимают в год около 30 миллионов пассажиров, которые могут со всеми удобствами - "без проблем и по графику" - добраться в город или из него на комфортном аэроэкспрессе. А система выдачи багажа "работает быстрей и слаженней, чем, например, в Гамбурге".

По словам журналиста, его соотечественники "могли бы подивиться" и пунктуальности здешних поездов, которые в девяти из десяти случаев, по статистике Российских железных дорог, приходят по расписанию - "даже во время снегопада". Нравится немцу и московское метро, где поезда следуют в среднем с двухминутным интервалом - не то, что в Берлине. Там, кстати, за последние десять лет построили всего лишь три новые станции, в то время как в российской столице - полсотни. Кроме того, недавно было запущено пассажирское движение по Московской кольцевой железной дороге.

Часы работы заведений в Германии для русских невообразимы: супермаркеты, многие магазины и аптеки в Москве открыты круглосуточно

Поживший несколько лет в Москве корреспондент газеты Handelsblatt подтверждает, что ее жители как раз многое на его родине сочли бы весьма непрогрессивным. "Между прочим, часы работы (общественных заведений. - Прим. "РГ") в Германии для русских невообразимы. Не только супермаркеты, но и некоторые магазины, аптеки, цветочные лавки или даже крошечные копировальные конторы открыты тут круглосуточно. Москвичи могут заниматься шопингом семь дней в неделю, в том числе и в праздники", - удивляется журналист. Не говоря уже о том, что в России "с помощью разнообразных приложений можно без проблем оплачивать парковку, брать в аренду машину, записываться ко врачу".

Отдельно он отмечает качество работы здешнего широкополосного интернета, который стал обычным делом не только для столицы, но и для многих крупных городов России. И если "стандарт в Москве - сто мегабит в секунду, то в ФРГ эта скорость в среднем составляет 20 мегабит", то есть примерно в пять раз ниже. Наконец, почти везде можно найти бесплатный Wi-Fi. "Подытоживая: Москва - не вся Россия, столица во многом идет впереди регионов. Однако она показывает то, к чему Россия стремится", - заключает автор.

В мире Европа Германия Немецкие СМИ
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