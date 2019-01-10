О 250-летии Ивана Андреевича Крылова, кажется, забыли

Один старый ленинградец вспоминал, как в июне 1944 года он шел через Летний сад и увидел, как с памятника Крылову рабочие снимают деревянный футляр, под которым баснописец сидел с осени 1941 года. "Рядом бегали дети в венках из одуванчиков. На крыловском халате играли солнечные блики. Я всю войну не плакал, а тут..."

Кажется, что Иван Андреевич Крылов всегда был не только в нашей литературе, но и в русской жизни.

Благодушный толстяк, дедушка Крылов - как же он забавлял нас в начальной школе своими баснями о зверушках! Разве мы могли догадаться, что за масками зверей прячутся самые несимпатичные стороны грешной человеческой души?

Какое это вообще недоразумение: отнести Крылова с его сложными гротескными образами и жесткой сатирой к детской литературе! Но, наверное, так удобнее взрослым. Правда глаза колет. Может, поэтому и не слышно пока о подготовке к юбилею великого мудреца? Впрочем, ожидаются небольшие выставки в Третьяковской галерее и Государственном музее А.С. Пушкина в Москве.

Крылов был не только мудрый, но добрый, чистый человек. Не напиши Иван Андреевич свои 236 басен - он и без них остался бы в истории русской словесности. Ведь, быть может, лучшее произведение Крылова - это жизнь Ивана Андреевича. Причем к его написанию он не приложил никаких усилий. Жил, почти не сдвигаясь с места. Не попадал в приключения, не сидел в темнице, не стрелялся на дуэлях и крайне неохотно волочился за барышнями.

Казалось бы, и рассказать-то об Иване Андреевиче нечего. По счастью, приятели и знакомые Крылова понимали, что имеют дело с незаурядной личностью, и оставили о нем свои воспоминания.

Пушкин ловил каждое слово Ивана Андреевича, записывал его рассказы о пугачевщине. Отец баснописца, скромный армейский офицер, участвовал в подавлении восстания, а малолетний Крылов в это время находился с матерью в осажденном Оренбурге.

Из пушкинских материалов к "Истории Пугачева": "Так как чин капитана в Яицкой крепости был заметен, то найдено было в бумагах Пугачева в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с ее сыном..."

При всей своей легендарной лености Крылов всегда оказывался свидетелем самых ярких исторических событий. 14 декабря 1825 года Иван Андреевич был на Сенатской площади и, не смущаясь опасностью, переживал все происходящее. Ему кричали: "Иван Андреевич, уходите, пожалуйста, скорей!" Но Крылов под залпы орудий пробрался к самому каре восставших и успел погрозить своей неизменной палкой Вильгельму Кюхельбекеру, которого знал еще мальчишкой.

Потом в Читинском остроге Кюхельбекер запишет в дневнике: "Странно бы было говорить, что Крылова басни прекрасны: это все равно, что рассказывать за новость о белизне снега..."

Басня Крылова

Мешок

В прихожей на полу,

В углу,

Пустой мешок валялся.

У самых низких слуг

Он на обтирку ног нередко помыкался;

Как вдруг

Мешок наш в честь попался

И весь червонцами набит,

В окованном ларце

в сохранности лежит.

Хозяин сам его лелеет,

И бережет Мешок он так,

Что на него никак

Ни ветер не пахнет, ни муха

сесть не смеет;

А сверх того с Мешком

Весь город стал знаком.

Приятель ли к хозяину приходит:

Охотно о Мешке речь ласкову заводит;

А ежели Мешок открыт,

То всякий на него умильно так глядит;

Когда же кто к нему подсядет,

То верно уж его потреплет иль погладит.

Увидя, что у всех он стал в такой чести,

Мешок завеличался,

Заумничал, зазнался,

Мешок заговорил и начал вздор нести;

О всем и рядит он и судит:

И то не так,

И тот дурак,

И из того-то худо будет.

Все только слушают его, разинув рот;

Хоть он такую дичь несет,

Что уши вянут:

Но у людей, к несчастью, тот порок,

Что им с червонцами Мешок

Что ни скажи, всему дивиться станут.

Но долго ль был Мешок в чести

и слыл с умом,

И долго ли его ласкали?

Пока все из него червонцы потаскали;

А там он выброшен, и слуху нет о нем...

Басни о Крылове

Он был чрезвычайно сильного сложения и щеголял здоровьем. Ходил купаться в канал, омывающий Летний сад. Купался весь сентябрь и октябрь, а когда в ноябре канал покрывался льдом, Крылов одним скачком проламывал лед, продолжая купаться до сильных морозов.

Раз он шел по Невскому, что была редкость, и встречает императора Николая I, который, увидя его издали, ему закричал: "Ба, ба, ба, Иван Андреевич, что за чудеса - встречаю тебя на Невском. Куда идешь? Мы так давно с тобою не видались". - "Я и сам, государь, так же думаю: кажется, живем довольно близко, а не видимся".

Однажды Крылов уснул в самый разгар литературной беседы. Зашел спор о Пушкине и его таланте. Заслышав, как кто-то вопросил "Что же такое Пушкин?!", Крылов проговорил: "Гений!" - и опять уснул..."

Конкурс

А вы, друзья, как ни садитесь... Ты виноват уж тем...

Вcе мы помним окончания этих строк. Времена меняются - а басням нипочем. Они по-прежнему про нас.

Давайте вместе проверим?

Запишите на видео одну из басен Крылова, и мы сложим новую видеокнигу - такую же, как из "Евгения Онегина". "Онегин", конечно, "энциклопедия русской жизни". А басни Крылова просто сама жизнь.

Загрузите до 31 января (23:55) 2019 года свой ролик на YouTube с хештегами #басниКрылова, #Крылов250, #читаембасни, #читаемКрылова. Формат видео - горизонтальный. Также можно выложить ролик в социальные сети с указанными хештегами.

Подробности - на сайте ГодЛитературы.РФ.

Дата

250 лет назад, 13 февраля 1769 года, в Москве родился Иван Андреевич Крылов.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru