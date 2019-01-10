ОАК обжалует решение о запрете поставлять материалы из США для МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала процесс обжалования решения властей США о запрете американским поставщикам сотрудничать по проекту гражданского ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21. Об этом говорится в сообщении на сайте корпорации.
По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, запрет работать с российской высокотехнологичной компанией "АэроКомпозит" по гражданскому продукту необъясним.
Он напомнил, что с 2014 года идет работа по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов. Кроме этого началось изготовление деталей и узлов первых машин, предназначенных для поставки заказчикам, продолжаются летные и наземные испытания первых опытных самолетов МС-21-300.