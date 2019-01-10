ОАК обжалует решение о запрете поставлять материалы из США для МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала процесс обжалования решения властей США о запрете американским поставщикам сотрудничать по проекту гражданского ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21. Об этом говорится в сообщении на сайте корпорации.

Фото: Минпромторг