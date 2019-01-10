Объявлен топ лучших образовательных ресурсов по русскому языку

Публикации предшествовал огромный исследовательский труд: в течение двух лет специалисты работали над проектом "Продвижение ресурсов, связанных с изучением русского языка и образованием на русском языке, в СМИ и интернет-ресурсах". БГПУ проштудировал 300 русскоязычных образовательных интернет-ресурсов, связанных с изучением и преподаванием русского языка, оценил их эффективность и спрогнозировал развитие.
Среди критериев оценки сайтов были достоверность и актуальность публикуемой информации, ее полнота и доступность изложения, удобство ресурса для пользователей, в том числе с ограниченными возможностями, его технологичность. Также изучались возможности использования конкретного ресурса для организации открытого образования на русском языке, осуществления обучения русскому языку разных категорий лиц, в том числе билингвов.
К слову, для формирования электронной базы данных по мониторингу русскоязычных образовательных интернет-ресурсов, связанных с изучением и преподаванием русского языка, специалисты создали специальный сайт "Автоматизированная система сравнительной оценки".
Исследование проводились по гранту Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016-2020 годы.
Сайт-победитель "Современный русский" разместил топ-15 рейтинга лучших ресурсов
1 - Современный русский. Международный информационно-просветительский проект.
2 - Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.
3 - Справочно-информационный портал ГРАМОТА. РУ - русский язык для всех.
4 - РОПРЯЛ - Российское общество преподавателей русского языка и литературы.
5 - Институт русского языка и культуры.
6 - Портал "Образование на русском".
7 - Общероссийская общественная организация "Ассоциация учителей литературы и русского языка".
8 - Интерактивные образовательные ресурсы по РКИ.
9 - Портал ЕГЭ.
10 - Научная электронная библиотека "Киберленинка".
11 - МАПРЯЛ - Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы.
12 - Информационный портал фонда "Русский мир".
13 - Институт развития образования Республики Башкортостан.
14 - Культура письменной речи.
15 - Могу писать. Уроки русского языка.