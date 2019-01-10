Объявлен топ лучших образовательных ресурсов по русскому языку

Лингвисты Башкирского государственного педагогического университета опубликовали рейтинг лучших образовательных ресурсов по русскому языку. Первое место занял сайт "Современный русский", который делается в Омске. "Серебро" у интернет-сайта Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, а "бронза" досталась справочно-информационному порталу ГРАМОТА.РУ.

Публикации предшествовал огромный исследовательский труд: в течение двух лет специалисты работали над проектом "Продвижение ресурсов, связанных с изучением русского языка и образованием на русском языке, в СМИ и интернет-ресурсах". БГПУ проштудировал 300 русскоязычных образовательных интернет-ресурсов, связанных с изучением и преподаванием русского языка, оценил их эффективность и спрогнозировал развитие.

Среди критериев оценки сайтов были достоверность и актуальность публикуемой информации, ее полнота и доступность изложения, удобство ресурса для пользователей, в том числе с ограниченными возможностями, его технологичность. Также изучались возможности использования конкретного ресурса для организации открытого образования на русском языке, осуществления обучения русскому языку разных категорий лиц, в том числе билингвов.

К слову, для формирования электронной базы данных по мониторингу русскоязычных образовательных интернет-ресурсов, связанных с изучением и преподаванием русского языка, специалисты создали специальный сайт "Автоматизированная система сравнительной оценки".

Исследование проводились по гранту Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016-2020 годы.

Справка "РГ"

Сайт-победитель "Современный русский" разместил топ-15 рейтинга лучших ресурсов

1 - Современный русский. Международный информационно-просветительский проект.

2 - Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

3 - Справочно-информационный портал ГРАМОТА. РУ - русский язык для всех.

4 - РОПРЯЛ - Российское общество преподавателей русского языка и литературы.

5 - Институт русского языка и культуры.

6 - Портал "Образование на русском".

7 - Общероссийская общественная организация "Ассоциация учителей литературы и русского языка".

8 - Интерактивные образовательные ресурсы по РКИ.

9 - Портал ЕГЭ.

10 - Научная электронная библиотека "Киберленинка".

11 - МАПРЯЛ - Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы.

12 - Информационный портал фонда "Русский мир".

13 - Институт развития образования Республики Башкортостан.

14 - Культура письменной речи.

15 - Могу писать. Уроки русского языка.