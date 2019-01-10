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10.01.2019 23:05
Рубрика: В мире

Парижский суд приговорил Павленского к тюремному сроку условно

Художник-акционист из России Петр Павленский признан виновным в поджоге банка на площади Бастилии в Париже. Столичный суд приговорил его к трем годам тюрьмы, к двум из которых - условно. При этом, учитывая то, что Павленский уже провел в СИЗО 11 месяцев, суд не стал требовать для него заключения.

"Это предупредительный приговор. И в то же время он покрывает предварительное заключение. Поэтому суд не требует вновь вашего заключения", - приводит слова судьи РИА Новости.

В сентябре 2018 года Павленского отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Он был арестован после того, как в октябре 2017-го поджег здание банка. Мужчина объяснял свой поступок тем, что хотел таким образом возродить революционную республику.

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По решению суда участник акции прошел психиатрическую экспертизу, по результатам которой специалисты диагностировали у него "бредовые навязчивые идеи" и "пограничное расстройство личности".

Ранее Павленский отметился громкими перфомансами и в России. Так, он поджигал дверь здания ФСБ на Лубянке, отрезал себе мочку уха и даже прибивал мошонку к брусчатке на Красной площади. В мае 2017 года Петр Павленский получил политическое убежище во Франции после возбуждения в его отношении российскими правоохранительными структурами ряда уголовных дел. Художника, в частности, обвиняли в избиении актера "Театра.doc".

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