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Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP

10.01.2019,  
20:42
Текст:  Антон Благовещенский

Павел Дуров, основатель заблокированного в России по решению суда мессенджера Telegram, решил ликвидировать компанию Telegram Messenger LLP. Информация об этом опубликована в реестре юридических лиц Великобритании.

Напомним, что эта организация была внесена в российский реестр организаторов распространения информации, однако отказалась предоставить ключи для расшифровки данных некоторых пользователей мессенджера (в компании заявили, что это технически невозможно). Отказ послужил основанием для судебного запрета на деятельность Telegram в России.

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Заявление об исключении компании из британского реестра юрлиц и ее ликвидации было подписано Павлом Дуровым 19 декабря 2018 года. Организация была основана в феврале 2014 года.

О причинах ликвидации Telegram Messenger LLP Павел Дуров официально не сообщил.

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