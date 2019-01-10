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Рубрика: В мире

Пекин предложил Илону Маску вид на жительство

Текст: Александр Ленин

Основатель компании Tesla Илон Маск может получить постоянный вид на жительство в Китае. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече в Пекине лично сделал бизнесмену соответствующее предложение. Во время беседы Маск с восхищением говорил о Китае и выразил надежду чаще приезжать в Поднебесную, передает издание The Daily Mail.

Фото: iStock
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В ответ на это Ли Кэцян отметил, что готов поспособствовать американцу в получении китайской грин-карты. Илон Маск поблагодарил собеседника за предоставленную возможность, однако не стал давать однозначный ответ на этот счет.

В начале этой недели основатель Tesla объявил о начале строительства первого зарубежного завода компании в Шанхае. Завершение начальной стадии работ ожидается уже летом этого года. В последнее время Tesla терпит убытки на китайском рынке из-за обострившихся торговых отношений между Пекином и Вашингтоном. Создание производственных мощностей на территории КНР призвано нивелировать негативные тенденции указанных противоречий.

В мире США В мире Восточная Азия Китай
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