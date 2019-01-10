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10.01.2019 18:05
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Первый канал представит документальный фильм к 85-летию Василия Ланового

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
К 85-летию Василия Ланового - премьера документального фильма "Другого такого нет", Первый канал, 19 января, 12.15.
Василий Лановой в роли красавца князя, франта и повесы Анатоля Курагина в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир". Фото: РИА Новости Василий Лановой в роли красавца князя, франта и повесы Анатоля Курагина в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир". Фото: РИА Новости
Василий Лановой в роли красавца князя, франта и повесы Анатоля Курагина в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир". Фото: РИА Новости

16 января исполняется 85 лет народному артисту СССР Василию Лановому. На телеканалах к такой дате - ряд премьер, а также художественных фильмов с участием всенародно любимого артиста.

Новый документальный фильм "Другого такого нет" - на Первом канале. Его авторы знают, 85-летний юбилей артиста такого уровня - это повод вспомнить всех созданных им героев, кто так дорог его поклонникам: Павку Корчагина, летящего в атаку на лихом коне, красавца князя Курагина из киноэпопеи "Война и мир", "главного офицера Советского Союза", романтичного и бесстрашного Ивана Варавву, обергруппенфюрера СС Карла Вольфа из "Семнадцати мгновений весны", милиционера Костенко из дилогии "Петровка, 38" и "Огарёва, 6" и многих других. Но оказалось, у Ланового совсем нет времени погружаться в ретроспективу, он живет настоящим - с такой молодой энергией, что невозможно поверить в его возраст. Авторы картины прожили рядом с Лановым не один месяц, чтобы показать его сумасшедший ритм жизни изнутри и понять источник этого непрерывного горения. Расскажут в картине и о личной жизни: больше 45 лет артисты Василий Лановой и Ирина Купченко - вместе. В фильме приняли участие: Александр Лановой - сын, Людмила Чурсина, Людмила Максакова, Евгений Князев и другие.

Также к юбилею Василия Ланового на Первом канале фильмы "Алые паруса" (19 января в 13.20), "Офицеры" (19 января в 15.50) и концерт, посвященный картине "Офицеры" (19 января в 17.40), который состоялся в ­Государственном Кремлевском дворце.

Фото: kinopoisk.ru
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А канал ТВ Центр прямо в день рождения народного артиста СССР подарит своим зрителям встречу с ним. Программа "Мой герой. Василий Лановой" - в эфире 16 января в 13.45. О военном детстве, любимой роли, современных студентах и многом другом Василий Лановой расскажет ведущей Татьяне Устиновой. Из-за чего после окончания театрального училища ему год не давали главные роли? Почему он не стал журналистом? Как схитрил, чтобы сниматься в роли Павки Корчагина? Почему он трижды отказывался от роли Ивана Вараввы? Как относится к современным фильмам о войне? Какие они, сегодняшние студенты Щуки? Василий Лановой более 60 лет работает в Театре им. Евгения Вахтангова, и на его счету около 80 киноролей. Но самая любимая - в фильме "Полосатый рейс", где он сыграл в эпизоде на пляже. "Это моя единственная комедийная роль в кино, я ее очень люблю", - признается Василий Семенович.

На телеканале Россия К к дате программа "Линия жизни" (16 января, 22.00), документальный фильм "Вася высочество" (19 января, 17.25) и художественный фильм "Павел Корчагин" (19 января, 18.05, повтор 20 января, 10.55). В программе "Линия жизни" Василий Лановой прочтет фрагменты произведений Пушкина, Толстого и даже споет романс Даргомыжского.

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