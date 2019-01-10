Песков рассказал о саммитах по Сирии

Даты встречи президентов России и Турции, а также трехсторонних переговоров по Сирии еще не определены.

Говоря про саммит России, Турции и Ирана для обсуждения ситуации в Сирии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал ТАСС: "Речь о проведении такого саммита ведется уже давно. Пока дата не определена".

Напомним, что сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что трехсторонний саммит планируется в ближайшие недели.

В планах также переговоры президентов России и Турции. Недавно Песков пояснял, что Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию в ближайшей перспективе, но конкретная дата пока не определена.