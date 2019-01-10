Новости

Fiat заплатит 700 миллионов долларов из-за "дизельного скандала" 07:53
Под Новосибирском произошло техногенное землетрясение 07:52
У побережья Австралии акула напала на двух женщин 07:49
Камчатку накроют волны высотой с четырехэтажку 07:41
Подозреваемого в убийстве охранника Порошенко отпустили под залог 07:03
Режим ЧС ввели после схода оползня в одном из районов Хабаровского края 06:52
В Японии приостановили допросы Карлоса Гона из-за плохого самочувствия 06:51
В Нижневартовске экстренно сел самолет Красноярск - Москва 06:46
В Испании человек погиб в результате крушения небольшого самолета 06:41
В Британии кошка испортила редкую картину 06:34
Депутат Рады обвинил власти в истреблении малоимущего населения 06:17
Жительнице Благовещенска предложили продать сына за 3,5 млн рублей 06:03
СМИ: Трамп может пропустить Давосский форум 06:01
Персонал трех аэропортов Германии начал забастовку 05:49
Заместитель генпрокурора США покинет свой пост 05:32
В Улан-Удэ маршрутка врезалась в грузовик, пострадали пять пассажиров 05:22
В Приморье из-за малоснежной зимы начались лесные пожары 05:17
В Дагестане 60 человек заразились острой кишечной инфекцией 05:11
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35 05:00
Рассылавший посылки с белым порошком австралиец задержан 04:51
Рогозин рассказал о причинах отмены своего визита в США 04:41
Огонь международных игр "Дети Азии" побывал на Итурупе 04:28
Два дальневосточных вулкана выбросили столбы пепла 04:07
Ким Чен Ын постарается сделать встречу с Трампом результативной 04:05
Сломалась камера на телескопе "Хаббл" 03:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
10.01.2019 07:03
Рубрика: В мире

Подозреваемого в убийстве охранника Порошенко отпустили под залог

Текст: Александр Ленин

Профессионального боксера Петра Очеретяного, которого подозревают в убийстве сотрудника управления государственной охраны Украины, отпустили под залог в 600 тысяч гривен.

Правоохранители надели на предполагаемого преступника браслет с датчиком, передает издание strana.ua. Напомним, что сотрудник президентской охраны Василий Хмелюк был убит в результате перепалки вечером второго января в одном из элитных районов Киева. В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения. На кадрах запечатлены детали конфликта.

Жертвами холодов на Украине этой зимой стали 64 человека

По некоторой информации, Петр Очеретяный, который до 2009 года профессионально занимался боксом и выступал в категории тяжелого веса, в вечернее время вышел на улицу выгулять собак. В этот момент к жилому комплексу подъехала машина, в которой находились Василий Хмелюк, его друг и семья. Авто чуть было не наехало на таксу боксера, что заставило последнего сделать замечание компании. В итоге разгорелась ссора, которая закончилась трагедией.

Спортсмен одним ударом уложил Хмелюка. К несчастью, сотрудник охраны Петра Порошенко так и не смог подняться. На место ЧП прибыла карета скорой помощи, но и врачи оказались бессильны. Мужчина скончался на 27-м году жизни. По некоторой информации, у него остались жена и двое малолетних детей. Случившееся произошло на глазах у семьи офицера.

Некоторое время спустя Петр Очеретяный сам пришел в отделение полиции и сдался властям. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Сербию
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Депутат Рады обвинил власти в истреблении малоимущего населения
Центробанк разменял доллары на юани и евро
Рогозин рассказал о причинах отмены своего визита в США