Профессионального боксера Петра Очеретяного, которого подозревают в убийстве сотрудника управления государственной охраны Украины, отпустили под залог в 600 тысяч гривен.

Правоохранители надели на предполагаемого преступника браслет с датчиком, передает издание strana.ua. Напомним, что сотрудник президентской охраны Василий Хмелюк был убит в результате перепалки вечером второго января в одном из элитных районов Киева. В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения. На кадрах запечатлены детали конфликта.

По некоторой информации, Петр Очеретяный, который до 2009 года профессионально занимался боксом и выступал в категории тяжелого веса, в вечернее время вышел на улицу выгулять собак. В этот момент к жилому комплексу подъехала машина, в которой находились Василий Хмелюк, его друг и семья. Авто чуть было не наехало на таксу боксера, что заставило последнего сделать замечание компании. В итоге разгорелась ссора, которая закончилась трагедией.

Спортсмен одним ударом уложил Хмелюка. К несчастью, сотрудник охраны Петра Порошенко так и не смог подняться. На место ЧП прибыла карета скорой помощи, но и врачи оказались бессильны. Мужчина скончался на 27-м году жизни. По некоторой информации, у него остались жена и двое малолетних детей. Случившееся произошло на глазах у семьи офицера.

Некоторое время спустя Петр Очеретяный сам пришел в отделение полиции и сдался властям. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.