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10.01.2019 21:15
Рубрика: В мире

Золотой рояль оказался лишним

Елизавету II раскритиковали за рождественскую речь на фоне роскоши
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
В Британии разрастается скандал, связанный с ежегодной рождественской речью королевы Елизаветы II. В своем выступлении она говорила о важности семьи и необходимости объединения нации в связи с предстоящим выходом королевства из Евросоюза, об уважении людей друг к другу, вере и дружбе, желании жить в мирное время. Прекрасная речь, если бы не один щекотливый момент. Королева произнесла речь на фоне золотого рояля.
Этот золотой рояль на заднем плане, по мнению пользователей британских соцсетей, был плохой иллюстрацией к рождественской речи королевы. Фото: AP Этот золотой рояль на заднем плане, по мнению пользователей британских соцсетей, был плохой иллюстрацией к рождественской речи королевы. Фото: AP
Этот золотой рояль на заднем плане, по мнению пользователей британских соцсетей, был плохой иллюстрацией к рождественской речи королевы. Фото: AP

Пользователи социальных сетей тут же отреагировали на эту деталь интерьера. "Вид миллиардера, окружившего себя золотом в скромном 775-комнатном особняке в то время, как другие изо всех сил пытаются свести концы с концами, согревает мое сердце республиканца", - написал один из них. "Она сидит возле золотого рояля, на деньги за которые можно было бы год кормить бездомных или платить зарплату какой-нибудь медсестре", - отметил другой. "Королева напоминает нам, что бедным людям живется тяжело, а у самой в комнате золотой рояль", - возмутился третий.

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Член Шотландской национальной партии Джеймс Дорнан предложил всем людям, что ходят в продовольственные банки и спят на улице, собраться возле золотого рояля и спеть песенку "Мой старик - мусорщик", чтобы хоть немного отвлечься от холода и голода.

Некоторые комментаторы посчитали, что королева выступала на фоне того самого рояля, который был "спасен" из дворца свергнутого иракского лидера Саддама Хусейна после вторжения США в Ирак. Впрочем, журналисты вскоре этот слух опровергли. По их сведениям, попавший в кадр музыкальный инструмент был приобретен еще королевой Викторией в 1856 году. Он изготовлен из красного дерева и сосны и выставлен в Букингемском дворце в качестве музейного экспоната.

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В свою очередь, поклонники Елизаветы II выступили в ее защиту, посчитав, что ее Величество имеет право на роскошь. "Какой смысл быть королевой, если не можешь праздновать Рождество у своего золотого рояля?" - замечают они. Другие говорят, что это довольно странно, быть подданным королевы и одновременно жаловаться, что ее образ жизни отличается от того, что ведут простые британцы. А мигранты даже благодарят Елизавету II за возможности, которых не было у них на родине.

Тем не менее СМИ на Альбионе признают, что скандал вокруг золотого рояля может негативно отразиться на рейтинге монарха. А некоторые уже назвали рождественскую речь королевы пиар-катастрофой и "пианогейтом".

В мире Европа Великобритания
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