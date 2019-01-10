Пользователи социальных сетей тут же отреагировали на эту деталь интерьера. "Вид миллиардера, окружившего себя золотом в скромном 775-комнатном особняке в то время, как другие изо всех сил пытаются свести концы с концами, согревает мое сердце республиканца", - написал один из них. "Она сидит возле золотого рояля, на деньги за которые можно было бы год кормить бездомных или платить зарплату какой-нибудь медсестре", - отметил другой. "Королева напоминает нам, что бедным людям живется тяжело, а у самой в комнате золотой рояль", - возмутился третий.
Член Шотландской национальной партии Джеймс Дорнан предложил всем людям, что ходят в продовольственные банки и спят на улице, собраться возле золотого рояля и спеть песенку "Мой старик - мусорщик", чтобы хоть немного отвлечься от холода и голода.
Некоторые комментаторы посчитали, что королева выступала на фоне того самого рояля, который был "спасен" из дворца свергнутого иракского лидера Саддама Хусейна после вторжения США в Ирак. Впрочем, журналисты вскоре этот слух опровергли. По их сведениям, попавший в кадр музыкальный инструмент был приобретен еще королевой Викторией в 1856 году. Он изготовлен из красного дерева и сосны и выставлен в Букингемском дворце в качестве музейного экспоната.
В свою очередь, поклонники Елизаветы II выступили в ее защиту, посчитав, что ее Величество имеет право на роскошь. "Какой смысл быть королевой, если не можешь праздновать Рождество у своего золотого рояля?" - замечают они. Другие говорят, что это довольно странно, быть подданным королевы и одновременно жаловаться, что ее образ жизни отличается от того, что ведут простые британцы. А мигранты даже благодарят Елизавету II за возможности, которых не было у них на родине.
Тем не менее СМИ на Альбионе признают, что скандал вокруг золотого рояля может негативно отразиться на рейтинге монарха. А некоторые уже назвали рождественскую речь королевы пиар-катастрофой и "пианогейтом".