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Постить в Instagram можно будет с трех аккаунтов одновременно

10.01.2019,  
18:03
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Портал Techcrunch сообщает, что в приложении Instagram для операционной системы iOS появилась новая функция. Теперь перед публикацией поста можно выбрать несколько аккаунтов, где информация и фото будут продублированы.

Подобный шаг сделан ради экономии времени пользователей, которые делятся информацией с нескольких профилей, например, с личного и корпоративного. Также речь может идти о крупных брендах, реклама которых рассчитана на различную аудиторию.

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Запуская подобный механизм "клонирования", социальная сеть безусловно выигрывает в количестве контента, но потенциально может потерять в его качестве и оригинальности в рекламном и бизнес-секторах. Ведь теперь подписчики разных аккаунтов с большей долей вероятности смогут увидеть дублирующуюся информацию у себя в ленте. При определенных условиях такой метод подачи материала может быть и вовсе воспринят как перекрестный рекламный спам.

Информация о возможности и сроках нововведения на платформе Android на данный момент отсутствует.

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