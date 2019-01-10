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Рубрика: В мире

Портал поможет

Потерянные документы можно найти через интернет
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7761 (3)
Чаще всего киргизстанцы теряют ID-карты. Фото: akchabar.kg Чаще всего киргизстанцы теряют ID-карты. Фото: akchabar.kg
Чаще всего киргизстанцы теряют ID-карты. Фото: akchabar.kg
Государственная регистрационная служба (ГРС) КР призывала потерявших удостоверения личности киргизстанцев не оформлять новые документы, а прежде всего попытаться найти старые через интернет, на портале электронных услуг.

В то же время в ГРС попросили тех, кто найдет чужие ID-карты, загранпаспорта, водительские права и другие документы, сдать их в ближайший центр обслуживания населения (ЦОН), чтобы сотрудники могли внести данные в систему. "Узнать, найден ли, к примеру, ваш паспорт, можно в разделе "Бюро находок" на сайте www.uslugi.gov.kg. Для этого необходимо ввести свой ПИН - персональный идентификационный номер", - отметили в госслужбе.

По данным ГРС, в 2018 году таким образом поступило около тысячи различных найденных документов. Чаще всего киргизстанцы теряли ID-карты (внутренние паспорта), свидетельства о заключении брака, рождении, водительские удостоверения и трудовые книжки. Из них владельцам вернули почти половину.

Фото: Влад Ушаков
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По словам председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР Кубаныча Шатемирова, в 2019 году портал госуслуг заработает на полную мощность. Тогда с его помощью можно будет не только найти потерянный паспорт, но и собрать необходимые справки в электронном формате без прямого обращения в госорганы.

- Так экономятся время, деньги и нервы, - объяснил Кубаныч Шатемиров. - Например, для выписки из личного страхового счета нужно отстоять очередь, затем написать заявление и ждать несколько дней. Потом прийти и вновь отстоять очередь, чтобы забрать выписку. Теперь это дело нескольких секунд, при этом никуда ходить не надо.

В данный момент через портал можно получить 10 видов справок. Самые популярные - из упомянутого выше бюро находок, о несудимости и выписка из личного страхового счета - выданы уже более 200 тысяч раз. Со временем, по словам Кубаныча Шатемирова, планируется внедрить другие сервисы, в частности возможность сдачи единой налоговой декларации. Кроме того, портал может быть использован госорганами для получения информации о гражданах без их участия.

Тем временем

Весной 2019 года в Киргизии начнут выдавать водительские удостоверения нового образца. "Документ будет соответствовать международным стандартам, иметь улучшенный дизайн и защитные элементы. Права станут изготавливать из высокопрочного пластика, а данные о владельце будут наносить с помощью лазера", - сообщили в Государственной регистрационной службе КР.

Планируемый срок действия новых прав - 10 лет. В ГРС полагают, что водительские права нового образца позволят исключить подделку документов. "Они будут стоить дешевле, чем действующие водительские удостоверения", - объяснили в регистрационной службе.

В мире экс-СССР Киргизия
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