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10.01.2019 12:45
Рубрика: Власть

Пропавших детей разрешат искать по данным телефонов

Текст: Татьяна Замахина

Поиск без вести пропавших детей станет более оперативным. Правоохранительные органы смогут без лишней бюрократии - по заявлению родителей - получать доступ к данным геолокации телефона или планшета несовершеннолетнего. Это предполагает законопроект, одобренный Госдумой в первом чтении.

В результате принятия такого закона удастся серьезно ускорить розыск. "Это время может оказаться бесценным, если, например, ребенок заблудился, потерялся, или с ним случилась беда", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Николай Гонтарь/РГ
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"Принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи", - подчеркнула автор проекта, вице-спикер ГД Ирина Яровая. Она привела статистику, согласно которой за последние пять лет в розыске находились 40 тысяч несовершеннолетних. При этом 13,5 тысяч - это малолетние дети.

- У многих из этих детей на момент пропажи находились при себе различные мобильные устройства - телефоны, планшеты, "умные" часы и так далее, снабженные системой определения координат, - напомнил зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль. С их помощью можно в считанные минуты установить место нахождения пропавшего ребенка либо того места, откуда шел сигнал до выключения устройства, отметил он. Специалисты, кроме того, могут определить даже то, где и каким способом был выключен аппарат - села батарейка, выключили его кнопкой или выкинули в воду.

Использование геолокационных данных их устройств станет возможным по заявлению родителей или опекунов. Если сим-карта зарегистрирована на другого человека, потребуется и его письменное согласие. Решения суда ждать не надо, но обязательным является его уведомление в течение суток. При этом в течение 48 часов оперативные службы будут обязаны принять решение либо о продолжении розыска (на этот раз уже потребуется решение суда), либо их прекратить.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума
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