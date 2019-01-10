Путин призвал Новака обратить внимание на газификацию страны

Сосредоточиться вместе с "Газпромом" на газификации страны и окончательно сформулировать меры по развитию угольной отрасли поручил президент Владимир Путин на встрече с министром энергетики Александром Новаком. Также шла речь о работе по "прохождению зимы" - все идет стабильно.

Александр Новак поблагодарил за внимание к отрасли - она формирует четверть ВВП и почти 45 процентов доходов федерального бюджета, и заверил: по итогам прошлого года ТЭК работал стабильно, энергобезопасность была обеспечена.

Владимир Путин попросил рассказать о работе по прохождению осенне-зимнего периода: как развивается ситуация, есть ли вопросы, требующие особого внимания. "Это для нас очень важный вопрос, я бы сказал даже, ключевая работа в настоящий период", - заявил министр. "На сегодняшний день мы держим руку на пульсе и внимательно вместе с региональными штабами, с МЧС, с Министерством по ЖКХ следим за прохождением зимы. Все идет стабильно. Были проведены все необходимые работы по подготовке к зиме: и ремонтные работы, и накопление запасов топлива", - сообщил он.

Особое внимание - Крыму, Калининграду, Якутской энергосистеме, Дальнему Востоку и Сибири. "Сейчас все идет в штатном режиме, - заверил докладчик. - Конечно же, есть и отдельные отключения, не без этого, бывает. Быстро восстанавливаются". Новак привел цифры: снижение аварийности в электрических сетях - 5 процентов, а в генерирующем комплексе - примерно 15 процентов.

Все отрасли энергетики достигли рекордных производственных показателей и обеспечили наращивание экспортного потенциала, продолжил министр. По итогам 2018 года добыли 556 млн тонн нефти - на 10 млн тонн больше, чем в 2017 году. Прирост - 1,6 процента. Введено в эксплуатацию 54 месторождения, из них несколько крупных. В газовой отрасли побит 18-летний рекорд - добыто 725 млрд кубометров - примерно пятипроцентный прирост к 2017 году.

"Прилично", - оценил президент. Экспорт газа выше на 20 млрд кубометров, то есть почти 225 млрд кубов, сообщил Новак. Также отмечается рост трубопроводных поставок на 4,1 процента. Общий объем экспорта СПГ увеличился на 70 процентов и составил почти 26 млрд кубометров. "В газовой отрасли у нас идет интенсивная динамика строительства инфраструктуры - "Сила Сибири", "Турецкий поток", - заметил докладчик.

"Надо не забывать - мы с "Газпромом" говорили уже много раз на этот счет - про газификацию внутри страны, - подчеркнул Путин. - Надо эти программы развивать вместе с регионами, с тем чтобы завершающие имели, что называется, доведение до конечного потребителя - до домохозяйств, до семей - чтобы это было обеспечено".

В 2018 году уровень газификации увеличился до 68,5 процента - прирост примерно полпроцента, сообщил Новак. Газифицированы были почти 500 котельных, населенные пункты и дома, квартиры, перечислил он. "Хотя, конечно, эти темпы нужно наращивать с учетом развития магистральной инфраструктуры, и по вашему поручению сейчас готовится такая программа, которая будет обсуждаться у вас на президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса", - добавил он.

"А сетевое хозяйство?" - спросил президент. "Что касается электросетевого хозяйства и электроэнергетики в целом, здесь также мы по итогам прошлого года увеличили объемы выработки электроэнергии на 1,6 процента, - ответил собеседник. - Впервые, наверное, за последние годы, выше одного процента темпы потребления. Это значит, появляются новые потребители и новые производства". "Было введено в эксплуатацию 4,5 тысячи гигаватт мощностей", - продолжил Новак. И еще рассказал, что в прошлом году введено 370 мегаватт солнечных электростанций и ветроэлектростанций.

В угольной отрасли тоже хорошие показатели - 433 млн тонн угля добыто, при этом показатель 430 планировался к 2020 году. "Около 1,5 трлн рублей будет вложено в ближайшее время в развитие угольной отрасли и в развитие портовой инфраструктуры", - сообщил министр.

Глава государства поручил сформулировать в качестве поручений то, о чем договорились на президентской комиссии в Кемерово - и реализовывать. "Я помню прекрасно озабоченности, связанные с возможностью переразмеренности отрасли, с возможностью переразмеренности сетевого хозяйства в этой связи. Но все-таки нужно понять, куда мы двигаемся, какими темпами и в каком объеме будем вкладывать ресурсы, в том числе в развитие железнодорожного транспорта, для того чтобы доставить уголь потребителям", - сказал он.

"Сейчас такая работа вместе с Министерством транспорта, с РЖД ведется с учетом анализа мировой конъюнктуры на среднесрочную перспективу. Окончательные цифры будут выведены, и программа будет синхронизирована, безусловно - и по развитию угольной отрасли, и по развитию железнодорожной инфраструктуры в том числе", - заверил Новак.