Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море

Американский ракетный эсминец USS Gravely вошел в Балтийское море. На вооружении корабля может находиться до 56 крылатых ракет "Томагавк". Кроме того, судно оснащено современной системой противоракетной обороны Aegis.

Портал navy.mil опубликовал снимок, на котором USS Gravely делает остановку в Копенгагене. На подписи к фото говорится, что заход в порт был сделан по ранее запланированному графику.

Цель нахождения эсминца США в акватории Балтийского моря в настоящий момент остается неизвестной. USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.