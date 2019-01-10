Рассылавший посылки с белым порошком австралиец задержан

Полиция Австралии арестовала 48-летнего мужчину, который отправил в диппредставительства 16 стран пакеты с неизвестным веществом.

Обвиняемый, житель города Шеппартон, предстанет перед судом 10 января. Ему грозит наказание в виде 10 лет тюрьмы. В правоохранительных органах сообщили, что всего были изъяты 29 пакетов, которые сейчас исследуют эксперты-криминалисты.

Напомним, в минувшую среду, 9 января, в Мельбурне, Канберре и Сиднее эвакуировали персонал сразу нескольких консульств и посольств. На территории дипмиссий нашли подозрительные пакеты, внутри которых находился белый порошок.

