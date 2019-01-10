Браконьер из Подмосковья заплатит 180 тысяч рублей за убитого оленя

В 180 тысяч рублей оценен ущерб, который нанес государству охотник, убивший пятнистого оленя в подмосковной Рузе. Незаконная охота обернулась для него уголовным делом с возможным сроком наказания в виде лишения свободы до 5 лет.

Официальный сезон охоты на пятнистого оленя в Подмосковье завершился 31 декабря 2018 года. Все, что охотники добывают после, даже имея на руках разрешение на добычу копытных, считается браконьерством. А у охотника, который вместе с тушей оленя попался на глаза полицейским на обочине дороги в городском округе Руза, не было даже просроченного разрешения.

"Установлено, что 32-летний местный житель, не имея лицензии, застрелил из охотничьего карабина самца пятнистого оленя, чем причинил ущерб государству в размере 180 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Возбуждено дело по статье 258 УК РФ "Незаконная охота".