ЦСКА отправился на сборы без Акинфеева

Футболисты московского ЦСКА отправились на первый зимний тренировочный сбор, который будет проходить в Испании.

"Пора за работу!" - говорится в официальном "Твиттере" "красно-синих". Впрочем, капитан команды Игорь Акинфеев решением тренерского штаба получил несколько дополнительных дней отдыха и присоединится к одноклубникам позже.

Из Москвы в Испанию улетели Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Федор Чалов, Константин Кучаев, Никита Чернов, Тимур Жамалетдинов, Дмитрий Ефремов, Наир Тикнизян, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура, Илья Помазун, Георгий Кырнац, а также выпускник детско-юношеской спортивной школы ЦСКА голкипер Николай Радченко. Остальные футболисты основного состава встретятся с командой уже в Испании.

Напомним, что после 17 туров команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.