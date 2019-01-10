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10.01.2019 16:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где москвичи смогут бесплатно пройти медобследование в январе

Текст: Ангелина Зеленькова

Врачи столичных клиник приглашают москвичей на традиционные дни открытых дверей. В рамках проекта "Входите, открыто!" департамента здравоохранения Москвы в январе можно будет пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей. Горожане смогут получить консультации отоларингологов, кардиологов, гастроэнтерологов, урологов, гинекологов и других специалистов, а также послушать тематические лекции.

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По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, после завершения новогодних праздников москвичи могут посетить столичные клиники и начать новый год с заботы о своем здоровье. "Мы предлагаем посетить консультации у специалистов различного профиля, лекции и узнать много полезной информации о профилактике и возможности лечения тех или иных заболеваний", - сказал он.

В рамках проекта большое внимание уделяется здоровью будущих родителей. Больше половины всех мероприятий будут посвящены вопросам, связанным с подготовкой к родам, различными аспектами беременности и грудного вскармливания, психологическим состоянием будущих мам.

Кроме этого, на днях открытых дверей москвичам расскажут о предотвращении и лечении различных болезней. К примеру, все желающие смогут 15 января посетить школу сахарного диабета в Городской клинической больнице имени Е.О. Мухина и узнать об особенностях питания при сахарном диабете II типа. А уже завтра, 11 января в городской клинической больнице N68 им. В.П. Демихова пройдет лекция "Профилактика гипертонической болезни: как предотвратить болезнь действенными средствами". С 12 по 25 января в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом расскажут о туберкулезной инфекции, механизмах ее передачи и методах профилактики. О проблемах сна в пожилом возрасте и о том, как с этим бороться, можно будет узнать 15 и 22 января в госпитале для ветеранов войн N1, где врачи неврологи проведут соответствующие консультации.

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Консультации уролога, отоларинголога, кардиолога, гинеколога, гастроэнтеролога, невролога и хирурга можно будет получить на дне открытых дверей 17 января в городской клинической больнице им. С.И. Спасокукоцкого. Чтобы принять участие в акции, нужно заранее записаться на прием.

Пациентов хирургического профиля проконсультируют на дне открытых дверей 20 января в Морозовской детской городской клинической больнице.

Справка "РГ"

Полный список мероприятий опубликован в календаре дней открытых дверей проекта "Входите, открыто!" на сайте.

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