Москва достигла мирового уровня по экологическим показателям

Показатели выбросов, энергоэффективности и площади озеленения в Москве сопоставимы с удельными показателями небольших европейских столиц либо и вовсе превышают их.

Как сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на главу Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, больших успехов удалось добиться в экономии условного топлива. Так, при введении 55 миллионов квадратных метров недвижимости сэкономлено 4,5 миллиона тонн условного топлива. Также Москва смогла избежать роста выработки тепла и выброса парниковых газов при подключении всех возведенных зданий к теплосетям. Немаловажную роль в рациональном расходовании электроэнергии сыграло использование тепловых насосов на станции метро "Саларьево". Зимой они обогревают станцию, а летом охлаждают, экономя потребляемую энергию примерно на 55 процентов.

Москва принимает участие в четырех проектах, которые входят в нацпрограмму по экологии. Это организация безотходного производства, очистка реки Волги, сохранение биоразнообразия и создание новых природных территорий.

В семи программах из 14, реализация которых идет в столице, есть экологические параметры. Модернизация транспортной системы на треть снизила количество вредных выбросов в атмосферу. А благодаря комплексному энергоресурсосбережению за десять лет суммарные выбросы в атмосферу снизились на 30 процентов. Кроме того, в строительстве, промышленности и других отраслях большое внимание уделяется зеленым технологиям.