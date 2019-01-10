Москвичам предпенсионного возраста начали выдавать соцкарты

Как и обещали столичные власти, пожилые москвичи смогут в этом году получить городские льготы не с момента назначения пенсии, как прежде, а по возрасту. Это касается женщин, достигших 55 лет и мужчин 60 лет, у которых страховой стаж не менее девяти лет, имеется звание ветерана труда или ветерана военной службы. "Пенсионные" льготы они получат по социальной карте москвича. Во всех центрах госуслуг начался прием заявлений от жителей столицы на их оформление.

С 1 января вступил в силу Закон "О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения". Теперь горожане предпенсионного возраста могут бесплатно ездить на метро, МЦК, пригородных поездах и на наземном транспорте в Москве и Московской области. Достаточно иметь социальную карту москвича, которая выдается льготным категориям. С помощью такой карты можно еще получить скидки в 7,5 тысячи столичных магазинов. Скидками в магазинах, кафе, аптеках, турфирмах и фитнес-клубах пользуются 90 процентов москвичей. По оценкам департамента информационных технологий Москвы, благодаря этой программе за год горожане сэкономили в общей сложности более 1,5 миллиарда рублей или порядка 130 миллионов рублей в месяц. Чтобы оформить карту москвича, нужно обратиться в ближайшее МФЦ и подать заявление. При себе иметь паспорт и, если есть, удостоверение "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы". Карту сделают за 30 дней. А на это время москвичу выдается временный единый социальный билет, по которому он может бесплатно пользоваться метро, МЦК и наземным транспортом. Увеличен размер "возрастной" надбавки к пенсии