Москвичам предпенсионного возраста начали выдавать соцкарты

С 1 января вступил в силу Закон "О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения". Теперь горожане предпенсионного возраста могут бесплатно ездить на метро, МЦК, пригородных поездах и на наземном транспорте в Москве и Московской области. Достаточно иметь социальную карту москвича, которая выдается льготным категориям. С помощью такой карты можно еще получить скидки в 7,5 тысячи столичных магазинов. Скидками в магазинах, кафе, аптеках, турфирмах и фитнес-клубах пользуются 90 процентов москвичей. По оценкам департамента информационных технологий Москвы, благодаря этой программе за год горожане сэкономили в общей сложности более 1,5 миллиарда рублей или порядка 130 миллионов рублей в месяц.
Чтобы оформить карту москвича, нужно обратиться в ближайшее МФЦ и подать заявление. При себе иметь паспорт и, если есть, удостоверение "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы". Карту сделают за 30 дней. А на это время москвичу выдается временный единый социальный билет, по которому он может бесплатно пользоваться метро, МЦК и наземным транспортом.