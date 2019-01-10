Музей Победы поставил абсолютный рекорд по посещаемости в каникулы

Гостями Музея Победы на Поклонной горе в Москве с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года стали более 35 тысяч человек. Отмечается, что это - новый рекорд по посещаемости музея на новогодних праздниках: к примеру, в прошлом году за аналогичный период музей посетили примерно 30 тысяч человек.

Музей Победы, который в прошлом году занял второе место в народном голосовании "Мой любимый музей" на портале Культура.рф, предложил богатую программу на новогодние праздники. Одним из хитов выставочного комплекса стал детский исторический квест "Елка победы", в нем приняли участие почти 10 тысяч юных жителей и гостей столицы. Кроме того, в праздники гости смогли увидеть выставку "Старый добрый Новый год", где представлено более 500 раритетных новогодних украшений из фондов музея и коллекции артиста Александра Олешко: уникальные елочные игрушки, открытки, сувениры и карнавальные маски позволили посетителям окунуться в волшебную атмосферу советского Нового Года.

"Посетителям были интересны и другие временные экспозиции - "Сохраненные реликвии", "Живая летопись войны", а также трехмерная историко-художественная панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев" и свето-звуковая инсталляция "Дорога к Победе", - отметили в пресс-службе и рассказали, что в этом году в Музее Победы запустили новогодний буккроссинг - акцию по обмену прочитанными книгами.