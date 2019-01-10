На Центральную Россию надвигается снежная буря

Спасатели предупредили жителей Воронежской и Липецкой областей о резком ухудшении погоды. В ночь на 11 января в регионах ожидается сильный снег с порывистым ветром, туман и значительное снижение видимости на дорогах.

- По информации гидрометеослужбы, с 10 на 11 января местами по Воронежской области ожидается сильный снег и туман, порывы ветра до 14 метров в секунду, - говорится в сообщении МЧС. Схожая погода будет в Липецкой области - там видимость на трассах в снегопад упадет до 500 метров.

Спасатели призывают граждан - в особенности автомобилистов, - учитывать метеопрогноз в своих действиях и быть внимательными на дорогах. Также МЧС предупредило о возможных обрывах линий электропередач.