На Горьковском направлении МЖД открылась новая платформа "Карачарово"

На Горьковском направлении Московской железной дороги сегодня открылась новая платформа "Карачарово" - она стала гораздо ближе к МЦК и позволила принимать больше пассажиров и поездов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев остановочный пункт вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым.

"Хотел поблагодарить наших коллег из РЖД за то, что перед Новым годом был сделан такой подарок москвичам, - отметил градоначальник. - Платформы "Карачарово" перенесены ближе к МЦК и, по большому счету, сделали МЦК доступным для всего Горьковского направления железной дороги. То есть для ряда московских районов, а также Подмосковья, включая город Железнодорожный и некоторые другие. Это важный этап формирования нового транспортного узла".

Остановка "Карачарово", напомню, на Горьковском направлении была и раньше, но не пользовалась популярностью из-за неудобного расположения - электрички часто проезжали её без остановки. Ситуация кардинально изменилась в 2016 году с открытием МЦК - станция "Нижегородская" нового кольца стала своеобразным дублером Курского вокзала - здесь теперь пересаживаются на другие виды городского транспорта те пассажиры, которые раньше вынуждены были ехать на электричке до центра города.

Проблемой было и довольно большое расстояние между "Карачарово" и "Нижегородской" - чтобы добраться с одной станции на другую пешком, уходило 15 минут. В связи с этим правительство Москвы и РЖД договорились перенести остановку - старые платформы разобрали, а новые построили на 550 метров ближе к МЦК. Первую платформу открыли ещё осенью прошлого года, а 10 января первые поезда приняла вторая платформа. Дорога до МЦК стала занимать втрое меньше времени - 5 минут вместо 15.

При этом обновлённая "Карачарово" вместе со станцией МЦК "Нижегородская" и строящаяся поблизости одноименная станция метро в перспективе сформируют один из крупнейших в Москве транспортно-пересадочных узлов.