Один из старейших театров России - Костромской драматический театр имени Островского отметил 210-летний юбилей. Главный художник и режиссер театра Елена Сафонова рассказала корреспонденту "РГ" о некоторых секретах закулисной жизни и поделилась размышлениями об этических проблемах взаимоотношений зрителей и актеров.

Елена Сафонова: Костромские дети научились ходить в театр, со взрослой же публикой проблемы еще есть. Фото: Из личного архива Елены Сафоновой

Зритель в восьмом поколении

У входа в Костромской драмтеатр толпятся зрители со смартфонами. Накануне премьеры театралы старательно выбирают через онлайн-кассу лучшие места. Несмотря на обилие кинотеатров и других развлечений, народная тропа к сцене, где играют Шиллера и Островского, не зарастает.

В течение многих лет Костромской драмтеатр был единственным в России, при котором открылся и действует Музей театрального костюма. За каждым нарядом стоит отдельная история, которая порой не менее драматична, чем события на сцене.

- В этом сезоне мы поставили "Марию Стюарт". Последний раз этот спектакль играли 20 лет назад. Сейчас в пьесе задействовано новое поколение актеров. Соприкосновение с Шиллером завораживает! Кроме этого, вышла английская комедия "Как важно быть серьезным" по произведению Уайльда. Для детей идет чудесный спектакль по сказке Карло Гоцци "Любовь к трем апельсинам" в стиле итальянской комедии dell.arte. Будет "Стеклянный зверинец" Уильямса - его давно не было. Исследование такого автора очень интересно и режиссеру, и художнику, и актерам. Кроме этого, на сезон запланировано еще две премьеры. Театр работает на полную мощность, - делится планами Елена Сафонова.

В этом году костромские актеры предложили публике еще одно новшество: на малой сцене театра открылся ТЮЗ.

- Я не знаю, есть ли еще в стране театры, при которых существует такое отделение, как театр юного зрителя. У нас он теперь есть. И это очень хорошо. На мой взгляд, ТЮЗ позволит привлечь в зрительский зал подростков - то поколение, которое из сказок уже выросло, а к восприятию "взрослых" спектаклей пока не готово, - считает режиссер.

До 1941 года ТЮЗ в Костроме был, однако с началом Великой Отечественной войны стало не до представлений. "Взрослую" сцену с большим трудом удалось сохранить. Актеры начали ездить по фронтовым площадкам. А вот молодежный театр вынужденно закрыли.

Предложение воссоздать на базе Костромского драмтеатра театр юного зрителя возникло совсем недавно. Такое предложение прозвучало на открытии международного фестиваля "Дни Островского в Костроме" в сентябре прошлого года. А уже в ноябре возрожденный ТЮЗ представил премьерный показ спектакля по пьесе Геннадия Мамлина "Эй ты, здравствуй". Достать билеты на новое представление сложно: зал рассчитан всего на 60 мест, и старшеклассники городских школ выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть трогательную, полную драматизма историю о первой любви и прощании с детством.

- В Костроме очень благодарная публика. Конечно, тот факт, что театр в городе существует уже 210 лет, накладывает свой отпечаток: к нам ходит зритель в восьмом поколении, - поясняет Елена Сафонова.

В ожидании чуда

В новом, 2019 году, объявленном в России Годом театра, в Костроме мечтают о том, чтобы историческое здание на проспекте Мира, где театр располагается уже 150 лет, было включено в программу реставрации.

Капитального ремонта требует фасад театра, в замене нуждается полувековой круг на сцене, который сейчас приходится крутить фактически вручную. Серьезное обновление необходимо всему техническому оснащению здания. Делать его за счет повышения цены билета в театре считают неправильным.

Мессенджеры со всем разнообразием звуковых оповещений хлынули в театральные залы

- Талант свой мы приложим! И очень надеемся, что в этом году власти обратят внимание на то, что театр - это роскошь, доступная всем. А любая роскошь требует определенных затрат. К нам приходит огромное количество зрителей, и мы должны им выдать продукт, соответствующий времени и их запросам. При этом хотелось бы, чтобы во время представлений на голову нам и зрителям не падала штукатурка, - заключает Елена Сафонова.

Юбилейный сезон только начался, но причастные к сцене хотят, чтобы он обязательно запомнился и актерам, и публике чем-то особенным.

- К открытию сезона мы пришли с победой: получили Гран-при на международном фестивале за спектакль "Ревизор". Иностранному зрителю мы предложили новую форму работы - дефиле-концерт, и она была встречена с восторгом и большим интересом к Костроме: появилось очень много желающих сюда приехать. Получается, что мы работаем не только на себя, но и на имидж города, - уверена режиссер.

Поколение гаджетов

В конце прошлого года Костромской драмтеатр неожиданно оказался в центре полемики, развернувшейся в соцсетях относительно недопустимого поведения отдельных зрителей в зале. Заядлые театралы и даже некоторые актеры начали открыто писать о нарастающих масштабах "культурной катастрофы".

По мнению участников дискуссии, беда связана с тем, что за последние годы в стране выросло так называемое "поколение гаджетов", неспособное расстаться с мессенджерами ни на минуту. И теперь эти мессенджеры со всем разнообразием звуковых оповещений хлынули в театральные залы.

- Телефоны - это то, что мы называем словом "наболело". К счастью, за десять лет нам удалось переломить ситуацию, связанную с детским зрителем. "Организованно" пришедшие в зал школьники, увы, не могли слушать спектакль молча. Я помню случаи, когда народной артистке Ирине Аркадьевой приходилось останавливать спектакль и просить зрителей замолчать. Шум стоял такой, что продолжать было совершенно невозможно, особенно когда зал на 400 мест заполнен классами. Но сейчас театры, приезжающие к нам с детскими спектаклями, удивляются нашему зрителю: дети в Костроме научились ходить в театр, - заключает Елена Сафонова.

В отличие от детворы проблемы со взрослой публикой периодически возникают до сих пор. Несмотря на ежедневные просьбы выключать телефоны перед началом спектакля, обязательное правило выполняют не все.

- Уважаемые зрители, я вас прошу: выключайте телефоны! Телефон имеет подлость звонить в самый неподходящий момент! Нам это неприятно. Мы предупреждаем раз, предупреждаем два... Когда у нас проходит спектакль и в это время ни разу не звонит телефон, мы готовы обнимать нашего зрителя и быть ему безумно благодарными, - не может сдержать эмоций режиссер.

Впрочем, подобные казусы чаще случаются с теми, кто попадает в театр впервые. Зритель, пришедший во второй раз, и тем более привычная к театральной жизни публика ведут себя по-другому. И это создает особую атмосферу, в которую хочется погружаться снова и снова.

- У нас каждый сезон происходит что-то, чего не было до этого. Мы пытаемся делать так, ставить такие спектакли, чтобы интерес зрителя не ослабевал. Сто лет назад говорили, что театр уступит место кинематографу. Затем появились компьютеры, смартфоны, планшеты, прочие гаджеты... Нашему театру уже 210 лет, и он по-прежнему интересен публике: на многие спектакли билетов не достать. Еще ни одна форма искусства не заменила театр, - убеждена Елена Сафонова.

Не обмануть зрителя

После ухода из жизни любимых публикой актеров Ирины Аркадьевой и Эмиляно Очагавии, а также после серии криминальных историй с участием актеров Филиппа Яловеги и Владислава Багрова творческий состав Костромского драмтеатра серьезно обновился. В этом году труппа театра пополнилась шестью молодыми актерами - выпускниками театральных вузов. Режиссеры надеются, что за пару лет они вольются в коллектив и покажут себя "в полную мощь".

- Требования к актерам стали очень строгими. Сейчас профессионализм встает во главу угла. Когда работаешь с классикой, это требует определенного уровня подготовки артистов. Набирая молодых, мы пытаемся работать с ними так, чтобы не подводить наших мастеров. Мы всегда рады видеть зрителя и озабочены только одним - как не обмануть его ожиданий, - улыбается Елена Сафонова.

Контакт

Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского - kostromadrama.ru.

Между тем

В Костроме, на доме, в котором жила народная артистка России Ирина Аркадьевна Аркадьева, 25 декабря 2018 года была открыта мемориальная доска. Аркадьева Ирина Аркадьевна - кавалер ордена Дружбы, ордена "Знак Почета", ордена "Труд. Доблесть. Честь", лауреат Государственной премии Литвы, почетный гражданин Костромской области - актриса-легенда. На костромской сцене она царила больше 40 лет.