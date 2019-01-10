Ректор МГУ ответит на вопросы школьников

13 января в главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова пройдет зимний День открытых дверей. Школьники и их родители смогут узнать о новых интересных направлениях подготовки студентов, познакомятся с историей Московского университета. Плюс - "из первых рук" получить информацию о приемной кампании: все цифры, сроки, условия, минимальные баллы и дополнительные вступительные испытания…

У абитуриентов также будет возможность пообщаться напрямую с профессорами, деканами факультетов МГУ и даже задать вопросы лично ректору.

В программе:

10:00 - презентации факультетов в фойе актового зала главного здания.

12.00 - выступление ректора МГУ Виктора Садовничего, ответы на вопросы абитуриентов

Планируется, что в этот день Московский университет посетят около 5 000 молодых людей из разных городов России.

Справка "РГ"



МГУ имени М.В. Ломоносова - лидер среди российских вузов в международных и отечественных рейтингах. Он включает 43 факультета, где учатся более 50 тысяч студентов. На базе МГУ также функционируют вычислительный, лазерный, биотехнологический, нефтегазовый, аграрный и другие научно-исследовательские центры. Плюс - Научный парк, медицинский научно-образовательный центр, спутники, обсерватории... В списке Нобелевских лауреатов - 11 имен ученых и выпускников Московского университета.