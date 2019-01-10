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10.01.2019 19:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стена раздора

Суд обязал жильцов многоэтажки снести самовольно построенный тамбур
Текст: Денис Передельский ("Российская газета", Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7762 (4)
Исковое заявление подала прокуратура Северного района, выступившая в защиту прав администрации Орла. Мэрия сдала квартиру по договору социального найма, а жильцы перестроили ее без согласия собственника.

Как пояснили в прокуратуре, нарушения были выявлены в ходе совместного с жилищной инспекцией рейда. Претензии возникли к жильцам двух квартир, расположенных на шестом этаже. Одна из них частная, другая - муниципальная. Желая отгородиться, соседи оборудовали тамбур - возвели стену с металлической дверью. Однако их действия суд признал незаконными. Как оказалось, были нарушены нормы сразу нескольких законов. Согласно Жилищному кодексу РФ общим домовым имуществом распоряжаются все собственники квартир. Исходя из площади общего имущества, жильцы ежемесячно вносят плату за содержание и текущий ремонт дома. А устройство тамбура сократило эту площадь и увеличило размеры квартир. При этом плата для других жильцов не уменьшилась.

Желая отгородиться, соседи оборудовали тамбур - возвели стену с металлической дверью. Однако их действия суд признал незаконными

Как разъяснил суд, подобное возможно только при согласии большинства собственников жилья. Причем разрешение они должны дать, созвав общее собрание и оформив решение протоколом. Также были нарушены требования законодательства о противопожарной безопасности. Пункт 23 "Правил противопожарного режима" гласит, что на лестничных клетках и в коридорах запрещено устраивать кладовые и подсобные помещения. Кроме того, тамбур был сооружен без уведомления мэрии, хотя одна из квартир находится в муниципальной собственности. Жильцам она предоставлена по договору социального найма. То есть фактически были нарушены права законного собственника. Доводы ответчиков о том, что установка стены с дверью не является перепланировкой, суд отмел. Жильцов обязали в 30-дневный срок за свой счет демонтировать тамбур.

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