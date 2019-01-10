10 января коммунальные службы за восемь часов смогли открыть Тушинский тоннель после крупного ЧП на Канале имени Москвы. Сначала открыли основной ход, а ближе к вечеру машины и троллейбусы вернулись и на съезд в сторону улицы Свободы.

Авария произошла в четверг около 10.00. "Стенка канала дала протечку, и много воды вместе с грязью вытекло в тоннель под шлюзом", - рассказал мэр Сергей Собянин. Как только дорогу стало заливать, въезды в тоннель перегородили полиция и пожарные. Перекрытие привело к огромным скоплениям транспорта и на Волоколамском, и на Ленинградском шоссе. Пробки рассосались только спустя несколько часов: потоки регулировали инспекторы ГИБДД и Центра организации дорожного движения. Провал на склоне тоннеля достиг размеров 5 на 15 метров. По поручению Собянина на месте ЧП создали оперативный штаб во главе с заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Бирюковым. На место аварии стянули более 300 рабочих "Гормоста", "Мосводоканала" и "Мосводостока". Привлекли около 100 спецмашин - технологический резерв на случай непредвиденной ситуации. Но все прошло именно так, как и рассчитали коммунальщики и сотрудники гидроузла. Сначала несколько часов они понижали уровень воды в шлюзе над тоннелем. Сразу слить ее было нельзя, чтобы не повредить дамбу. К 16.00 воду откачали из тоннеля, но еще оставался песок - примерно на 150 "КамАЗов", отметил заммэра Максим Ликсутов.

К аварии могла привести ошибка при реконструкции Волоколамского шоссе в начале 2000-х годов

К 18.00 движение через Тушинский тоннель было полностью восстановлено. Ничего серьезного, по оценке Ликсутова, с тоннелем не произошло. Предварительный анализ показал, что серьезного ремонта не потребуется. "Гидротехническим конструкциям порядка 80 лет, все они проходили плановое обследование, и не были признаны аварийными", - подтвердил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин. В ближайшее время специалисты намерены узнать точные причины ЧП. По одной из версий, к затоплению могла привести ошибка при расширении Волоколамского шоссе в начале 2000-х годов. Именно тогда сооружение реконструировали и рядом со старым тоннелем 1937 года построили два новых.