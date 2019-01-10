В Москве пройдут "Рождественские концерты" группы "Мельница"

Нео-фолк-рок группа "Мельница". Традиционные "Рождественские концерты". Московский международный дом музыки, 16, 17, 18 января.

Каждый год Хелависа (она же Наталья О’ Шей) и ее группа, щедрая на идеи, сказки, новые мифологии и романтизацию повседневности под книги Толкиена, кельтскую и фолк-русскую музыку, дают вот такие праздничные "Рождественские концерты". Нынешние, впрочем, особенные, поскольку три недели назад солистка (в дуэте с гитаристом группы Сергеем Вишняковым) выпустила сингл и видеоклип "Шей", а чуть прежде вышел и ее новый альбом "Люцифераза". Поэтому "Рождественские концерты" стали попутно и концертной презентацией этого диска.

Праздничная атмосфера, общение с залом, по театральному выверенная смена концертных костюмов и невероятный микс песен - от самых ранних до сочиненных в 2018 году - таковы эти "Рождественские встречи" группы "Мельница" и ее лидера Натальи О’ Шей. Бардовско-менестрельские настроения "Дракона", взволнованные интонации "Королевны", спетой уже более низко и драматично под гитарные переборы, "Шей" (очевидно, в чем-то и автобиографическая песня), ассоциирующаяся с уральскими сказаниями и притчами в духе писателя Павла Бажова. Эпизодическое погружение то в кельтскую, то в скандинавскую мифологию. При этом чуть больше стало электроники… "Люцифераза" - на страже вашего спокойствия и рассудка. Спрашивайте во всех аптеках города" - так оценили новый альбом поклонники, привычно под завязку наполняющие концертные залы на выступлениях "Мельницы".

Непривычно только появление на диске нескольких каверов, в частности - "Немного огня" (спетого дуэтом с ее автором, лидером "Пикника" Эдмундом Шклярским), "Улетай" группы "Калинов мост" или песни "Беда" Владимира Высоцкого.

Зато привычна эта любовь к фэнтези, затейливая игра в слова, образы, метафоры, создание собственного сказочного или мифологического мира, который поможет пережить сложности обыденного быта и в нужные мгновения воспарить над ним, вновь почувствовав себя самодостаточным, благодушным, сильным и невозмутимым. Может быть, об этом, и уж точно о самой Хелависе песня "Дорога в огонь" со всеми присутствующими в ней перелетами, странствиями и стремлением к домашнему огню и уюту… Чем тоже не сказочная история о том, что все рано или поздно должны найти свое счастье и место в жизни?!

А на концертах будет еще много мистики, образности, борьбы добра и зла, даже волшебства. Обязательно обратите внимание и на еще одну новую песню - "Кракатук" - очень светлую историю о любви, в аранжировке которой тонко сочетаются электроника и акустика. А изначально Наталью О’ Шей на нее вдохновляла история Щелкунчика и Крысиного короля, да и увлечение готикой… Конечно, не обойдется "Мельница" и без акустического блока, и без своих главных хитов "Дорога сна" и "Ночная кобыла". Хорошо, если сыграет и "Обряд", и "Волкодава"…

Под занавес все музыканты окажутся уже в белых праздничных нарядах, а флейтист еще и шапке, которая будет мигать в "Песне о снежинке". И традиционно завершат свой сет давним хитом "Прощай"…